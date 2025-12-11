Ley Arancelaria fortalece a la producción nacional, afirma Canacero

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y Acero (Canacero) celebró la Ley arancelaria, herramienta que fortalece a la producción nacional, promueve la sustitución de importaciones e impulsa el contenido nacional, los cuales objetivos estratégicos trazados en el Plan México.

El organismo privado dijo que el sector acerero reporta caída del 50% de las exportaciones hacia Estados Unidos, derivado de “la injusta implementación de los aranceles de la sección 232 por parte de dicho país, la marcada caída de la producción y el consumo, que hoy se encuentran en niveles mínimos en el acumulado de enero a octubre de 2025 frente al mismo período de 2024”.

Además de las graves afectaciones que registra la industria por prácticas de comercio desleal de países asiáticos, “estos aranceles representan un avance fundamental para hacer frente a la crisis que enfrenta el sector, al ser una herramienta que fortalece la producción nacional, promueve la sustitución de importaciones e impulsa el contenido nacional, objetivos estratégicos trazados en el Plan México”.

La Canacero apoya firmemente la reciente reforma arancelaria de México, que impone gravámenes del 25% al 35% a importaciones de acero y otros productos de 11 países sin tratado comercial, como China, para proteger la industria nacional y la competitividad frente a prácticas desleales.

“Reiteramos nuestra absoluta disposición de sumar esfuerzos con nuestro Gobierno para establecer todas aquellas medidas adicionales que aún se requieren para dar mayor efectividad a esta política”, estableció el sector acerero.

La industria argumentó que enfrenta competencia desleal por subsidios y devaluaciones en Asia, especialmente China, que desvirtúan el mercado. De modo que los aranceles buscan proteger a sectores estratégicos como el siderúrgico, vital para la economía mexicana.

La Canacero reconoció al Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a través de la Secretaría de Economía propuso estas acciones que se acercan a las impuestas por los socios comerciales del país y que representan un avance importante para lograr una verdadera regionalización en Norteamérica libre de aranceles.