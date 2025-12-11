Viva Aerobus abre el vuelo Puebla-Nueva York a partir del 12 de diciembre

Puebla, Pue. El gobierno estatal informó sobre el inicio de operaciones del vuelo Puebla-Nueva York, a partir del 12 de diciembre, el cual está a cargo de la aerolínea mexicana Viva Aerobus, con cinco salidas a la semana.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, comentó que, con ello se fortalece la actividad del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Huejotzingo, al cual se requiere sacar de la subutilización.

Indicó que al gobierno del estado interesa que haya más vuelos internacionales, ya que en la actualidad solo se tiene en la oferta el vuelo a Houston.

Explicó que la aerolínea Viva Aerobus volará con un itinerario que incluye Puebla, Monterrey y Nueva York los lunes, martes, jueves, viernes y sábado.

Ahondó que las salidas programadas serán a las 08:05 horas entre semana y a las 16:05 horas los sábados. Este servicio temporal operará del 12 de diciembre al 12 de enero y su continuidad o ajustes dependerán de la demanda de pasajeros.

Escala en Monterrey

Asimismo, comentó que los pasajeros podrán documentar su equipaje directamente hasta Nueva York y que el avión hará una escala en Monterrey, sin que sea necesario realizar un nuevo trámite de equipaje en esa ciudad.

Gabriel Chedraui destacó que los vuelos se realizarán en aviones Airbus A320 con capacidad para 187 pasajeros, por lo que habrá disponibilidad de vuelos para los que deseen ir a Nueva York, para reencontrarse con sus familiares.

Dijo que este será un período de prueba y, si la ruta resulta exitosa, se analizará la posibilidad de operar de forma directa, sin escalas.

Comentó que, además de Volaris y Viva Aerobus, el aeropuerto también recibe operaciones de la empresa United Airlines.

Recordó que las rutas desde Puebla incluyen destinos como Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Houston en Estados Unidos, lo que consolida al aeropuerto poblano como un importante centro de conexiones tanto nacionales como internacionales.

De acuerdo a la Iniciativa Privada, el Aeropuerto Internacional de Puebla opera sólo al 5% de su capacidad en carga y en vuelos comerciales hay 11 diarios, cuando podría tener hasta 18 por hora.