Reducción de homicidios y golpes al crimen destacan en 14 meses de Sheinbaum

Durante la LII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó el balance de seguridad del tiempo que lleva la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacando una reducción significativa en la incidencia delictiva y avances concretos en la desarticulación de grupos criminales en los primeros 14 meses de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la sesión reconociendo la coordinación y colaboración de todos los órdenes de gobierno en materia de seguridad. Agradeció públicamente a los titulares de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, por su "dedicación, entrega y patriotismo".

La mandataria federal reiteró que la estrategia de seguridad se basa en cuatro ejes fundamentales: Atención a las Causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, Inteligencia e Investigación, y Coordinación.

Resultados en cifras: detenciones y aseguramientos

En la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó de los logros de la Estrategia Nacional de Seguridad. El funcionario enfatizó la caída del 37% en homicidios dolosos diarios, una de las principales metas del gobierno.

García Harfuch detalló una serie de resultados operativos de alto impacto:

Detenciones: Más de 38,700 personas detenidas por delitos de alto impacto.

Armamento: Más de 20,000 armas aseguradas.

Narcóticos: Más de 311 toneladas de drogas retiradas de las calles.

Laboratorios Desmantelados: 1,700 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados.

En la lucha contra la extorsión, uno de los delitos que más afecta al sector productivo, se han recibido más de 102,800 denuncias, resultando en la detención de más de 600 personas en 22 estados. El titular de la SSPC subrayó que para mantener estos resultados es vital fortalecer la profesionalización policial, la coordinación institucional y modernizar los sistemas de información.

Consolidación de acuerdos y modernización policial

Por su parte, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó el informe de incidencia delictiva con corte a noviembre de 2025, confirmando la reducción sostenida en homicidios dolosos y delitos de alto impacto.

Figueroa destacó la aprobación unánime de acuerdos en la sesión, que buscan fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Estos acuerdos incluyen la modernización de la certificación policial, la actualización de los registros nacionales de información y la mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia, reafirmando el compromiso con la perspectiva de género en las políticas de seguridad.

Fortalecimiento de la justicia y prevención

La fiscal Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), se comprometió a fortalecer la coordinación de la FGR con el Gabinete de Seguridad. Subrayó que se impulsará un trabajo más articulado con las instituciones federales, con enfoque en la modernización de procesos, el fortalecimiento de las investigaciones y la priorización de recursos para atender los delitos de alto impacto, buscando "construir la paz por medio de la justicia".

Además, la fiscal General anunció la implementación inmediata de un plan emergente de acciones y resultados a corto plazo, basado en seis ejes. Estos incluyen: la coordinación total de la FGR con el Gabinete federal de Seguridad, la modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, la reestructuración interna, la priorización de recursos hacia delitos de alto impacto, y la adopción de un nuevo modelo de investigación e inteligencia que respete los estándares probatorios. La Fiscal aseguró que con visión de Estado y trabajo eficiente, se combatirá la impunidad y se dignificará la procuración de justicia federal.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), enfatizó que la clave para la pacificación reside en atender las causas de la violencia, a través del trabajo coordinado con gobernadoras, gobernadores y la sociedad civil.

Rodríguez destacó el éxito del enfoque de prevención y bienestar, mencionando que programas como las ferias de paz, los módulos de atención y el programa de canje de armas han alcanzado a millones de personas, contribuyendo a la transformación de comunidades y al fortalecimiento de la "paz con justicia en todo el país".