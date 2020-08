La nueva era de la plataforma VisitMéxico, que se presenta hoy 25 de agosto, estará acompañada de un consejo asesor integrado por empresarios turísticos, expertos en publicidad, desarrollo humano, líderes de cámaras y directores de fideicomisos de promoción, entre otros, que permita la rápida toma de decisiones y facilite la difusión de los atractivos nacionales y los negocios en el sector.

“Estamos invitando a un grupo muy importante de líderes para que nos ayuden a crecer el sitio, a que vaya encaminado a donde debe ir. Tendremos reuniones periódicas para presentar los resultados y para que nos digan si vamos bien, que más debemos hacer, a que países tenemos que enfocarnos o con qué industrias hacer alianzas”, explicó el presidente de Braintivity (firma que opera la plataforma), Marcos Achar.

Tras la extinción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que financiaba el desarrollo de VisitMéxico, la Secretaría de Turismo estableció el año pasado un convenio de concertación con dicha empresa para hacerse cargo de la plataforma por el resto del sexenio sin la asignación de recursos públicos.

A la fecha, Achar aseguró en entrevista que han invertido poco más de 60 millones de pesos para la nueva versión, lo que incluye: infraestructura tecnológica, elaboración de contenidos o un primer convenio de alcance internacional con el equipo de béisbol de los Yankees de Nueva York, por ejemplo.

“Será un gran lanzamiento este martes. Nos retrasamos porque tenían secuestrado el sitio y lo logramos recuperar. Llevamos cerca de nueve meses de trabajo y hemos concretado asociaciones muy relevantes que permitirán beneficios a los grandes operadores turísticos, a las grandes cadenas hoteleras, aerolíneas, pero también a las pymes, con quienes tenemos un proyecto de digitalización para que puedan subir sus ofertas”, explicó el empresario.

Entre los atractivos que han sumado está un “innovador programa de lealtad que, en primera instancia, tiene la posibilidad de que los turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá puedan redimir en múltiples opciones”.

Tecnología y transparencia

Una de las alianzas más relevantes que han firmado es con Akamai, considerada como una “poderosa empresa de infraestructura tecnológica” y que garantiza seguridad y velocidad de carga, con miles de servidores a su cuidado.

Entre las empresas que hoy usan su tecnología están: Airbnb, Expedia, Trivago, Microsoft, DAZN o Hong Kong Airlines.

“Estamos blindados con la mejor infraestructura. En velocidad de carga, por ejemplo, tendremos 2.8 segundos, lo que puede hacer que tengamos imágenes y video que nos compartan los destinos y no se interrumpa la navegación”, explicó el director de Braintivity, Carlos González.

También se logró un convenio con Comscore para brindar transparencia y hacer pública toda la información que se genere en VisitMéxico.

Con la premisa de que el mundo digital permite tomar mejores decisiones de negocio e inversión, Achar, destacó que la plataforma estará en permanente actualización en beneficio de la industria turística.

“Desde el principio que asumimos la operación hemos buscado trabajar con base en datos (un aliado es Google), porque la generación de datos es fundamental en esta actividad. No hay dinero público para promoción, por lo que toda la inversión que hagamos nosotros y los destinos o empresarios tiene que ser inteligente, precisa, y la única manera de hacerlo bien es generando millones de datos sobre el viajero, que es lo que ya estamos acumulando”, agregó.

Relata su incursión en el sector

Achar llega al Turismo sin soltar la brocha

No sé cuántas empresas participaron en el proceso de selección para operar VisitMéxico. Nuestra propuesta fue sencilla y con muchas diferencias. Principalmente dijimos: no le costará nada al gobierno la promoción y todo el beneficio que tenga la página en los siguientes años se quedará en la Secretaría de Turismo como patrimonio. El día que termine el convenio entrego todo.

Del dinero que podamos generar nos quedaremos con una parte muy pequeña y lo demás lo reinvertimos en promoción con la idea de que siga trabajando la plataforma y avancemos cada vez. Lo destinos suben gratuitamente su información, pero también les ofrecemos otros servicios con costo para multiplicar su promoción.

Se ha dicho que nuestra empresa se creó un año antes y que no se tenía experiencia. Yo pregunto: ¿Qué quiere decir tener experiencia? Que haya manejado una empresa como Comex, de las más importantes a nivel mundial en su rubro con operaciones en 17 países y con 5,000 puntos de venta en México, ¿eso quiere decir que no hay una experiencia detrás?

Cierto, no tengo agencia de viajes, hotel o aerolínea y esa es una de las ventajas que le vio este gobierno a nuestra propuesta, no tenía conflicto de interés. No iba a aprovechar la página para llevar clientes a mi hotel o para generarme dinero a través de empresas turísticas. Los que operaban antes sí tenían conflicto. La industria se quejaba de que se usaba la página para llevar ventas a sus negocios.

Estoy interesado en el negocio, sí. Se va a ganar dinero, se va a ganar poco, pero lo más importante es que si a México le va bien a mí me va bien. Yo vendí mi empresa sigo invirtiendo en México. Si le va mal, me va mal. Si puedo hacer algo sumándome a esta administración para que a México le vaya bien, lo voy a hacer. (Con información de Alejandro de la Rosa)

