La legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de la empresa Saint Gobain, en su planta de Cuautla, Morelos, se suma a los procesos complejos que se han presentado en últimas fechas, pues la votación de más de 2,000 trabajadores determinará si se mantiene este contrato o se opta por su desaparición para iniciar con uno nuevo.

Mientras por un lado la empresa confirma que no es posible que el Sindicato Independiente realice trabajo sindical dentro del centro de trabajo, organizaciones internacionales, como IndustrialALL Global Union, enviaron una carta al director de Recursos Humanos, de Grupo Saint Gobain (capital francés), para que se garantice el respecto a la libertad sindical.

El proceso de votación que se realizará durante dos días y que empezará el 5 de julio, a las 12:00 horas y hasta las 19:00 horas; para continuar el 6 de julio de las 6:00 horas y hasta las 16:00 horas; además, prevé la participación de más de 2,000 trabajadores quienes deberán decidir si continúan con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio, afiliado a la Confederaciones de Trabajadores y Campesinos (CTC) o si optan por el sindicato de reciente creación, Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint Gobain.

Cabe señalar que previo al proceso de votación, Joaquín Guzmán Ángeles, secretario general, solicitó a la empresa, de manera formal, el reconocimiento de su organización para realizar trabajo sindical; pero este lunes, la empresa informó que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo las relaciones entre las empresas y los sindicatos se regulan de acuerdo con la celebración de los contratos en los términos del artículo 388 con un sólo sindicato, y en el caso de Saint Gobain México ya tiene establecido un contrato con el Sindicato de la CTC.

“Consecuentemente, toda vez que en el mencionado contrato no se establece obligación alguna para dar acceso y facilidades a otro sindicato que no sea titular del CCT, no es posible acceder a su petición”, indica el documento entregado por la empresa.

Respaldo Internacional

En tanto, el Sindicato Independiente ya buscó apoyo de sindicatos internacionales, de ahí que IndustrialALL Global Union, que representa a más de cincuenta millones de trabajadores de los sectores de la minería, energía y manufactura en todo el mundo, incluyendo a trabajadores de Saint-Gobain a nivel mundial, demandaron “la más estricta neutralidad y abstenerse de tomar represalias en contra de los trabajadores y activistas en relación a esta votación”.

En ese sentido, denunciaron que ha habido intimidación, de los trabajadores, “y se nos ha hecho notar que no a todos los sindicatos se les ha permitido el acceso a sus instalaciones para hablar con los trabajadores. Sólo se le ha dado acceso al sindicato que hasta la fecha ha estado representando y esto coloca a los sindicatos en condiciones de desigualdad.

Por lo tanto, “hacemos un llamado a usted y a la gerencia de la planta de Cuautla a que respeten las disposiciones tanto de las leyes mexicanas como del Convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre la libertad sindical y el respeto a los derechos laborales humanos, a través de respetar el proceso que está por celebrarse y permitir que se dé un proceso libre y justo”.

