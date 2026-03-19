STPS y Centro Laboral condenan "enérgicamente" agresiones contra huelguistas de Tornel

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral condenaron enérgicamente las agresiones perpetradas contra trabajadores de la empresa Tornel en Tultitlán, Estado de México.

Las autoridades laborales señalaron que estos actos violentos se registraron en el marco de una huelga vigente, por lo que hicieron un llamado a respetar los derechos constitucionales de los empleados, específicamente el derecho a la suspensión de labores.

A través de un comunicado conjunto, las dependencias manifestaron su confianza en que las instancias correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los involucrados.

Asimismo, recordaron que el conflicto se encuentra actualmente bajo la jurisdicción del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, instancia que determinará la resolución legal del caso.

Tanto la STPS como el centro registral subrayaron que han mantenido un acompañamiento constante en el diálogo entre el sindicato y la compañía para facilitar una solución institucional.

Finalmente, reiteraron que la violencia no es una vía legítima para resolver disputas de trabajo y reafirmaron su compromiso con los principios de libertad sindical y justicia laboral vigentes en el país.