Solo 2 de los 10 autos más vendidos en México cumplen con estándares de seguridad: Poder del Consumidor

Al evaluar la seguridad vehicular de los 10 vehículos más vendidos en México, sólo dos autos del Top Ten, el K3 de la marca KIA y el Kicks de Nissan pueden considerarse como los coches con los estándares recomendados para prevenir accidentes viales y salvar vidas, reveló un estudio del Poder del Consumidor.

La organización de consumidores analizó el equipamiento de seguridad de las versiones básicas de 310 modelos de autos nuevos, disponibles en el mercado mexicano, correspondientes a los vehículos año modelo 2025–2026, cuya muestra representa aproximadamente el 87.4% de las ventas de autos nuevos realizadas entre enero y septiembre de 2025.

De la lista del Top Ten de ventas, el Poder del Consumidor informó que los autos que no cumplen con las principales tecnologías de seguridad vehicular recomendadas por la ONU y cuenta con una calificación de 1 a 3 estrellas de Latin NCAP (Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe) son el Nissan March, Mazda 2 y Nissan NP 300.

El Nissan March tiene una calificación de 1 estrella para ocupante adulto y 2 para ocupante infantil; mientras que el Mazda 2 obtuvo 2 estrellas para ocupante adulto y 3 para infantil. Ambos resultados corresponden al protocolo anterior de Latin NCAP, el cual sigue vigente para estos modelos.

“Esto confirma que los avances en seguridad vehicular en el país aún son insuficientes y representan una deuda pendiente con el derecho a la movilidad segura de las personas y sus familias”, sostuvo Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor.

Entre los modelos analizados, sólo el modelo Nissan NP 300 carece de Control Electrónico de Estabilidad (ESC), una tecnología que reduce hasta en un 80% la probabilidad de choque por derrape.

Además, este modelo únicamente incluye dos bolsas de aire. En contraste, los modelos Nissan Versa, GM Aveo, Kia K3, Nissan March, Nissan Kicks, Mazda 2, Hyundai Gran i10 y MG Motor MG5 cuentan con seis bolsas de aire, mientras que solo el modelo Mazda CX-30 tiene siete.

Carolina Pérez-Ferrer, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, recordó que “cada día, 43 personas en promedio pierden la vida en nuestras calles y carreteras. Esto equivale a alrededor de 16,000 muertes por siniestros viales al año, a lo que se suman más de 1.6 millones de personas que sufren lesiones, muchas de ellas con secuelas permanentes y podrían prevenirse con medidas de seguridad”.

En México la NOM 194 es la encargada de regular los dispositivos mínimos de seguridad para los autos ligeros nuevos, no obstante Brodziak del Poder del Consumidor calificó como “desafortunado” que no se contempla aún estándares obligatorios para la protección de peatones, ciclistas y motociclistas, debido a las presiones de la industria en el momento de elaborar la norma.

“Ya sabemos cómo evitar las muertes viales: existe la tecnología y conocemos el camino que debemos recorrer en cuanto a la gestión del sistema vial, además de tener el respaldo jurídico de la Ley General de Movilidad”.

Urgieron a la implementación de estas tecnologías tanto por el empuje del gobierno como desde el propio avance de la industria automotriz para reducir este problema de salud pública.

El Poder del Consumidor señaló que en la investigación se verificó si los autos, en su versión básica contaban con tecnologías recomendadas por la Organización Mundial de la Salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mejorar la seguridad de los vehículos: cinturones de 3 puntos y apoyacabezas en todas las posiciones; frenos antibloqueo (ABS); al menos 6 bolsas de aire (frontales, laterales, de cortina); asistencia de frenado; control electrónico de estabilidad (ESC); asistente/limitador de velocidad; anclajes ISOFIX o LATCH; asistente inteligente de velocidad (ISA); frenado autónomo de emergencia (AEB); detección de punto ciego (BSD) y alerta de desviación de carril (LSS).