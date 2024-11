De los 10 autos más vendidos en México en 2024, sólo 3 son seguros: Poder del Consumidor

El Poder del Consumidor informó que sólo tres de los 10 automóviles y camionetas más vendidos en México durante este 2024, son los vehículos más seguros, porque cumplen con los estándares de mayor calidad y garantía para los automovilistas.

La asociación civil explicó que estos modelos atienden las principales recomendaciones de seguridad vehicular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, cuentan con una calificación de 5 estrellas otorgada por el Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

En conferencia de prensa detalló que si bien 4 de los 10 modelos cuentan con una evaluación de Latin NCAP, el Nissan March sólo tiene tres de las cinco estrellas: una para ocupante adulto y dos para ocupante infantil, por ello quedó fuera de los más seguros.

¿Cuáles son los automóviles más seguros de este 2024?

Toyota Hilux DC: Con 5 estrellas tanto para ocupantes adultos como infantiles. Obtuvo estos resultados correspondientes bajo el protocolo anterior de Latin NCAP, el cual sigue vigente para estos vehículos.

Kia K3: Obtuvo 5 estrellas bajo el último protocolo de Latin NCAP, vigente desde el 10 de diciembre de 2019. Este modelo mostró los siguientes resultados de protección: 87% en protección a ocupantes adultos, 84% para ocupantes infantiles, 65% para peatones y usuarios vulnerables de la vía y 81% en sistemas de asistencia a la seguridad.

VW Virtus también alcanzó una calificación de 5 estrellas según el protocolo de Latin NCAP, con los siguientes resultados: 92% en protección a ocupantes adultos, 92% en ocupantes infantiles, 53% en protección a peatones y usuarios vulnerables de la vía y 85% en sistemas de asistencia a la seguridad.

Los autos y camionetas más seguras 2024Foto EE: Cortesía

Los 7 modelos restantes no garantizan un nivel óptimo de seguridad, tanto para los conductores como para los demás usuarios de la vía, ya que no cumplen con todos los elementos necesarios para considerarse opciones seguras.

De acuerdo con El Poder del Consumidor, analizó la seguridad de 234 modelos nuevos disponibles en el mercado. Éstos representan en su totalidad el 89% de las ventas realizadas de enero a octubre de 2024.

El análisis demuestra que hay 6 modelos que carecen de control electrónico de estabilidad (ESC), 16 no tienen cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas, 27 modelos aún no ofrecen anclajes ISOFIX/LATCH para los sistemas de retención infantil y 187 modelos no ofrecen frenado autónomo de emergencia (AEB).

¿Dónde puedo revisar si mi vehículo es seguro?

La información sobre la seguridad de los autos, accesible al público de forma gratuita, puede consultarse en la página quetanseguroestuauto.org/fichas, sitio web donde se encuentran las fichas de seguridad de 1,112 modelos correspondientes al periodo 2018 – 2025.

Cada una de ellas especifica si un auto cuenta con: ESC y AB, el número de bolsas de aire, si cuenta con cinturón de seguridad de tres puntos y reposacabezas en cada plaza, anclajes del Sistema de Retención Infantil (ISOFIX/LATCH), asistencia de frenado (BA), frenado autónomo de emergencia (AEB, de auto a auto de baja velocidad, de auto a auto de alta velocidad, para peatones), detección de punto ciego (BSD), sistemas de soporte de carril (LSS), llamada de emergencia (eCall) y alerta de desviación de carril (LDW). Además, se considera el precio en el momento de la captura de datos.