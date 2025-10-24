TikTok Shop dispara las ventas: Marcas aumentan hasta 4,000% sus ingresos

TikTok Shop ha transformado la forma de comprar y vender. A través de videos cortos los consumidores pueden conocer nuevos productos y desde la misma plataforma comprar los artículos, reduciendo el tiempo de transacción. Esta nueva forma de consumo digital ha generado que las marcas aumenten 4,000% sus ventas.

Datos de TikTok Shop muestran que de febrero a septiembre la plataforma tuvo un crecimiento de 23 veces en el número de vendedores y creadores activos con ventas, así como un crecimiento de 15 veces el número de productos disponibles y un aumento de 34 veces en el valor bruto de ventas.

En tan solo ocho meses, TikTok Shop México ha revolucionado la manera en que marcas, creadores y pequeñas empresas se conectan con sus comunidades. Es una forma completamente nueva y mucho más personalizada de comprar, donde la alegría, el entretenimiento, la creatividad y el descubrimiento convergen”, destaca la empresa.

Marcas aumentan sus ventas con TikTok Shop

Las marcas que han apostado por comercializar sus productos por medio de la plataforma de videos cortos han visto un crecimiento considerable en sus ventas. Por ejemplo; Waldos’s incrementó sus ventas 149% mes a mes, mientras que Wilson logró un crecimiento mensual del 4,000% en valor bruto de ventas, luego de implementar una estrategia de live streaming.

Asimismo, los creadores de contenido han visto un aumento en sus ingresos, ejemplo de ello es Meif Espinosa, quien luego de reseñar los productos logró generar ingresos incluso superiores al su salario de tiempo completo,

“Estos resultados demuestran el valor de combinar contenido, descubrimiento y comercio en un solo entorno. Las transmisiones en vivo, por ejemplo; están impulsando la conversión y fomentando experiencias más humanas e interactivas, donde los usuarios pueden conocer los productos en tiempo real y participar activamente en la experiencia de compra”.

Esta nueva forma de consumir, llamada Discovery E-Commerce, permite que las personas encuentren artículos que no sabían que buscaban, debido a que el 83% de los usuarios afirma que la plataforma les ayuda a conocer nuevos temas y tendencias, y el 51% busca más información sobre los productos que descubre dentro de la aplicación.

TikTok Shop y las ofertas para El Buen Fin

TikTok Shop participará en El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, y en Black Friday, que se celebrará del 25 de noviembre al 1 de diciembre, ofreciendo descuentos y actividades especiales para marcas, creadores y consumidores.

Durante estos eventos, la plataforma ofrecerá hasta un 30% de descuento, con promociones adicionales por parte de las marcas.