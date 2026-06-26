Gobierno activa home office para el 30 de junio por partido de la Selección Mexicana

El Gobierno Federal emitió un decreto para la implementación de home office el próximo martes 30 de junio por el partido de la Selección Mexicana en los 16vos de final del Mundial de la FIFA.

Las medidas de flexibilidad laboral serán aplicables únicamente a los trabajadores de dependencias federales con oficinas en la Ciudad de México. También se contempla la suspensión de clases para ese día a nivel preescolar, primaria, secundaria y escuelas normales ubicadas en la capital del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum reitera en el decreto que el objetivo del teletrabajo para esa fecha es "contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público".

Hasta ahora, la mandataria ha emitido tres decretos para la implementación de home office y la suspensión de clases en días de partidos disputados en la Ciudad de México y Guadalajara, la mayoría por los encuentros que ha sostenido la Selección Mexicana.

Al igual que los anteriores decretos, en el caso del sector privado la Presidenta Sheinbaum hizo una invitación a la iniciativa privada para adoptar el teletrabajo en las actividades administrativas no esenciales.

"Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se conmina al sector privado y social con centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, para que, el 30 de junio de 2026, en todas las actividades administrativas no esenciales, otorguen las facilidades necesarias a fin de que se implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral", señala el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este viernes.

Para el sector privado la aplicación no es obligatoria, ni para el home office ni para descanso por el partido de México, esto es así ya que las relaciones laborales se rigen por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Si bien la legislación sí regula el teletrabajo, una de sus características es que no sea esporádico; es decir, las empresas que permiten este esquema en partidos específicos no caen en la configuración del trabajo remoto y las obligaciones que conlleva.

Por otra parte, para que el día pueda declarse como festivo, sería necesaria una reforma a la LFT que incluya esa fecha como descanso obligatorio.

Lo que sí es un hecho, es que el teletrabajo sí es una medida que han adoptado algunas empresas de manera voluntaria por el Mundial de Futbol. De acuerdo con un sondeo de KPMG, el 18% de las empresas en México otorga trabajo remoto para que sus colaboradores sigan los partidos de la Selección Mexicana.

El home office no será para todos

Aunque en el sector privado se aplicará el home office de manera obligatoria, no todos los servidores públicos tendrán acceso a esta modalidad. El decreto contempla las siguientes excepciones:

Servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

Seguridad pública y controles migratorios y aduaneros.

Tareas necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, como transporte público, suministro de energía eléctrica, entre otros.

Actividades directamente relacionadas con la organización de la Copa Mundial de la FIFA.

Funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población.

El resto de las actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

En estos casos las actividades se realizarán de manera habitual. El otro punto a tomar en cuenta, es que las medidas de flexibilidad sólo abarcan a burócratas del Gobierno Federal que laboran en oficinas de la capital del país.