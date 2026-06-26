Peso mexicano avanza levemente frente al dólar ante panorama de tasas en México y EU

El peso mexicano se apreciaba ligeramente frente al dólar el viernes, mientras los inversionistas evaluaban la trayectoria esperada de las tasas de interés en México y Estados Unidos.

Tras la apertura de la sesión de este viernes, la moneda local cotizaba en 17.4784 unidades por billete verde, con una ganancia marginal de un 0.05% frente al dato del jueves, en una sesión marcada por un retroceso generalizado del dólar frente a la mayoría de las principales divisas.

Datos económicos divulgados el jueves en Estados Unidos moderaron las apuestas a un alza de tasas por parte de la Reserva Federal, reduciendo la presión sobre los activos de riesgo y favoreciendo a monedas de mayor rendimiento, como el peso.

En el país, el Banco de México (Banxico) mantuvo en 6.5% la tasa de referencia y consideró que sería apropiado conservarla en su nivel actual, lo que reforzó las expectativas de una pausa prolongada en la política monetaria.

En una decisión tomada de forma unánime, Banxico advirtió que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico.

En el comunicado explicaron que para tomar la decisión, la Junta de Gobierno evaluó el panorama inflacionario; valoró los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria implementado.