Cobre se encamina a su peor semana desde marzo, entre nerviosismo en el sector tecnológico

El cobre bajaba levemente el viernes y se encaminaba a su mayor caída semanal en más de tres meses, al extenderse al metal la ola de ventas que afectó a las acciones tecnológicas.

En la mañana de este vierne, el contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.3%, a 13,236 dólares por tonelada.

El metal, considerado un indicador clave de la salud de la economía mundial, se encaminaba a cerrar la semana con un declive del 2.6%, lo que supondría su mayor descenso semanal desde la que finalizó el 20 de marzo.

Los mercados bursátiles mundiales retrocedían después de que las subidas de precios de Apple avivaran las preocupaciones generalizadas sobre el impacto inflacionista del gasto de los gigantes tecnológicos.

Robert Montefusco, de Sucden Financial, afirmó que la liquidación del cobre parece un poco exagerada. "Esperamos que se recupere de nuevo y vuelva a alcanzar los 13,500 dólares, pero por el momento no hay impulso suficiente para que eso ocurra, ese es el problema. Nadie está observando una demanda física real", dijo.

La escasez de existencias aportaba cierto apoyo. Las existencias de cobre de la Bolsa de Futuros de Shanghái cayeron un 5.7% respecto a la semana pasada, a 135,732 toneladas, su mínimo desde diciembre, mientras que las de la LME caían a 336,475 toneladas, el nivel más bajo desde el 18 de marzo.

El aluminio subía un 0.4%, a 3,175.5 dólares por tonelada, después de que un buque de carga fuera atacado el jueves en el estrecho de Ormuz, reavivando las preocupaciones sobre el frágil acuerdo de paz en Oriente Medio.

En otros metales básicos, el zinc avanzaba un 0.1%, a 3.437 dólares; el plomo cotizaba estable a 1,912 dólares; el níquel mejoraba un 0.4%, a 16,750 dólares; y el estaño sumaba un 0.1%, a 50,405 dólares.