Precio del oro apunta a una cuarta caída semanal sucesiva, mercado revisa panorama de tasas Fed

Los precios del oro subían el viernes, ya que los últimos datos sobre la inflación en Estados Unidos lastraban al dólar y llevaban a los mercados a recortar ligeramente las expectativas de una subida de tasas de interés, aunque el metal se encaminaba hacia su cuarta caída semanal consecutiva, tras haber caído a un mínimo de más de siete meses previamente esta semana.

El oro al contado subía un 0.7%, a 4,051.97 dólares la onza, en la mañana de este viernes. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto ganaban un 0.5%, a 4,067.50 dólares la onza.

El miércoles, el oro cayó por debajo de la barrera de los 4,000 dólares por primera vez desde noviembre, al tiempo que el dólar alcanzaba su nivel más alto en más de un año ese mismo día. El metal amarillo se encamina hacia una pérdida semanal de alrededor del 2.5 por ciento.

El oro cotiza cerca de los 4,000 dólares por tercera sesión consecutiva, con la confianza de los inversionistas aún sacudida por la reciente ola de ventas, mientras los mercados se adaptan a los dos factores adversos que son una Fed con postura restrictiva y un dólar más fuerte, señaló el analista de Saxo Bank, Ole Hansen.

El dólar estadounidense se mantenía cerca de sus máximos recientes a pesar de un ligero retroceso, después de que la publicación el jueves del indicador de inflación preferido por la Fed llevó a los mercados a rebajar ligeramente las expectativas de subida de las tasas de interés.

Los mercados siguen esperando tres subidas de tasas de interés de la Reserva Federal este año, y el FedWatch de CME indica una probabilidad de aproximadamente el 61% de que se produzca una subida en septiembre, frente al 69% registrado antes de la publicación de los datos sobre el gasto en consumo personal de Estados Unidos.

Los precios del crudo han caído más de un 2% a medida que se disipan las preocupaciones sobre el suministro tras la salida de más petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Una ruptura sostenida por debajo de los 4,000 dólares podría llevar a los bajistas a poner a prueba el soporte de los 3,886 dólares, y si se refuerza el impulso bajista, los precios podrían quedar vulnerables a caer al rango de entre 3,600 y 3,700 dólares en los próximos meses, dijo Han Tan, analista jefe de mercados de Bybit.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.8% a 58.33 dólares por onza, el platino ganaba un 1.3% a 1,622.30 dólares y el paladio subía un 2.5% a 1,213.76 dólares. Todos los metales se encaminaban hacia una pérdida semanal.