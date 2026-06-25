Sin política integral, las mipymes pierden oportunidades de crecimiento: Coparmex

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan el 99.8% de los negocios del país; sin embargo, enfrentan barreras estructurales como el limitado acceso a crédito, la falta de capacitación y su baja integración a la cadena de valor. Ante este panorama la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señala la necesidad de construir una política pública integral que fortalezca su desarrollo.

“Millones de negocios enfrentan barreras que limitan su consolidación y expansión. El acceso al financiamiento, la inseguridad, la baja integración a cadenas de valor, la brecha digital y la falta de condiciones adecuadas para invertir y crecer continúan frenando su potencial”, señala el organismo en el marco del Día Internacional de las Mipymes que se conmemora cada 27 de junio.

Aunque en el país se han impulsado estrategias para incentivar la inversión, como el Plan México, aún persiste la falta de una política pública articulada, integral y de largo plazo enfocada en este sector.

El reto, señala Coparmex, es construir una agenda específica que permita a las empresas de menor tamaño acceder a financiamiento, capacitación, innovación, digitalización e integración efectiva a cadenas de valor.

Sin mecanismos que acompañen su crecimiento y eleven su competitividad, una parte importante de los beneficios derivados de la política industrial y de las oportunidades de inversión difícilmente llegará a los pequeños negocios mexicanos”.

En este contexto, el organismo destaca la urgencia de impulsar soluciones que fortalezcan la competitividad, promuevan la innovación y acompañen el desarrollo empresarial, especialmente si se considera que 52 de cada 100 mipymes cierran antes de cumplir dos años y que su promedio de vida es de apenas 8.4 años.

Financiamiento y delitos

El acceso al financiamiento continúa siendo uno de los principales retos. Para la mayoría de las mipymes, el crédito formal no es una opción, por lo que dependen de recursos propios, apoyo familiar, proveedores o esquemas alternativos para operar.

A esto se suma el impacto de la inseguridad, de acuerdo con Data Coparmex, el 46.8% de los socios fue víctima de algún delito durante el último año. Entre los más frecuentes destacan la extorsión o cobro de piso, el robo de mercancías en tránsito, el robo de vehículos y los delitos informáticos.

Asimismo, el 17.3% de los empresarios sufrió algún tipo de extorsión, y en el 37% de los casos estuvieron involucradas autoridades o personas que se hacían pasar por ellas. Además, el 55.4% reportó un incremento en sus gastos de seguridad durante 2025.

Propuestas para fortalecer a las mipymes

Frente a este panorama, Coparmex plantea la necesidad de reforzar diversas acciones. En primer lugar, garantizar condiciones de certeza jurídica, seguridad, acceso a energía, disponibilidad de agua e infraestructura moderna.

También propone ampliar el acceso al financiamiento mediante mecanismos de garantía, capital semilla, esquemas de inversión y el fortalecimiento de un ecosistema financiero más incluyente.

Otra es acelerar la digitalización empresarial a través de capacitación, acompañamiento práctico y adopción de herramientas de comercio electrónico, automatización e Inteligencia Artificial.

El organismo también hace hincapié en la necesidad de incorporar a más mipymes a las cadenas globales de valor mediante certificación, vinculación empresarial y desarrollo de proveedores, así como aprovechar las oportunidades del nearshoring y del T-MEC para fortalecer su competitividad.

Finalmente, destaca la importancia de simplificar regulaciones y reducir cargas administrativas que limitan la productividad, promover la innovación mediante apoyos al desarrollo tecnológico y patentes, e impulsar las compras gubernamentales con cuotas efectivas de participación para las mipymes.