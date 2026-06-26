Día de las Mipymes: financiamiento, tecnología y gestión, los retos para crecer

En México el 95.5% de los negocios son micro, impulsar su crecimiento es fundamental para aumentar la competitividad del país; sin embargo, estos negocios continúan enfrentando retos como la falta de acceso a financiamiento, profesionalización e incorporación a cadenas de valor.

Juan Carlos Ostolaza, director general del Centro de Competitividad de México (CCMX) puntualiza en que México tiene un gran espíritu emprendedor, pero el principal desafío está en escalar y lograr que los micro negocios se conviertan en pequeños, los pequeños en medianos y los medianos en grandes.

En el marco del Día Internacional de las Mipymes, que se conmemora cada 27 de junio, el directivo menciona que el reto no es solo que crezcan, sino que se vuelvan más competitivas y productivas.

Las pymes requieren capacitación empresarial, acceso a profesionalización, a mejores tácticas, desde cómo se generan las estrategias, presupuesto e indicadores”.

Además, destaca que el contexto del “Las pymes requieren capacitación empresarial, acceso a profesionalización, a mejores tácticas, desde cómo se generan las estrategias, presupuesto e indicadores”., ya que el incremento del contenido regional exige una mayor participación de proveedores nacionales, algo que no puede lograrse sin el fortalecimiento de las mipymes.

Estados financieros: el punto de partida

Edgar Castillo, profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, advierte que uno de los principales retos de los pequeños negocios es la falta de eficiencia operativa, derivada del desconocimiento de sus ingresos y gastos.

De acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem), cuatro de cada 10 negocios cierran por no conocer sus números y cuando se les pregunta cómo disminuirían sus costos y gastos, la respuesta suele ser bajando precios, pero eso sólo implica disminuir el margen de ganancia.

Se requiere construir una cultura de eficiencia a largo plazo. No medir indicadores puede llevar a la quiebra: crecer no siempre significa ser rentable”, señala.

Por ello, recomienda desarrollar estados financieros formales que permitan tomar decisiones con mayor claridad y profesionalizar la gestión del negocio.

Tecnología y acceso a mercados

Para mejorar su competitividad, las mipymes también necesitan integrarse a nuevos mercados y cadenas de valor. “Esto te vuelve más productivo, más competitivo y te obliga a profesionalizarte, incluso a obtener certificaciones”, explica Ostolaza.

Además, los especialistas coinciden en que la tecnología es clave, pues estos negocios requieren transformación tecnológica para que no se queden en etapa de supervivencia.

Si bien la Inteligencia Artificial se incorpora cada vez más en los negocios, no es la única herramienta que necesitan las empresas, esto depende de sus necesidades y sector. Por ejemplo, un negocio en manufactura está apostando por la manufactura esbelta, que es cómo hacer más ligera la estructura de producción y tener mejora continua a fin de que los procesos sean cada vez más agiles y eficientes.

La clave, dice Ostolaza, está en analizar dónde la tecnología agrega valor. “La IA que te ayude a ver cuál es la mejor forma de corte para no desperdiciar tela o cuál es la mejor forma de sacar la cadena de frio si te dedicas a la producción de lácteos”.

Falta de financiamiento frena a las mipymes

El acceso a financiamiento sigue siendo uno de los mayores desafíos para las mipymes, pero los negocios tienen que saber que no sólo existe la banca, hay otras opciones como las fintech, sofomes, inversionistas en capital emprendedor, entre otros.

Pero, para acceder a estos recursos la formalidad es indispensable, y no sólo es estar dado de alta ante las autoridades tributarias, sino conocer los estados financieros, flujo de efectivo y planeación financiera.

Castillo enfatiza en la importancia de separar las finanzas personales de las del negocio y construir estados financieros claros, ya que esto permite evaluar correctamente su desempeño y facilita el acceso a crédito.

Asimismo, Ostolaza advierte que es fundamental definir el destino del financiamiento, porque el peor error es usar la tarjeta de crédito para comprar materia prima.