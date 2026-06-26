Déficit comercial de EU en el sector de bienes se amplió en mayo debido a las importaciones

El déficit comercial de Estados Unidos en el sector de los bienes se amplió mucho en mayo, ya que las empresas aumentaron las importaciones para evitar la escasez y el aumento de los precios relacionados con el conflicto de Oriente Medio.

Este dato podría llevar a los economistas a rebajar sus previsiones sobre el Producto Interno Bruto del segundo trimestre.

El déficit comercial de bienes aumentó un 27.4%, a 105,800 millones de dólares, el mes pasado, según informó el viernes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un déficit de 85,000 millones de dólares. Las importaciones de bienes aumentaron en 10,900 millones de dólares, a 313,400 millones, mientras que las exportaciones cayeron en 11,800 millones de dólares, a 207,700 millones de dólares.

El comercio supuso un lastre para el PIB durante dos trimestres consecutivos. Las estimaciones de crecimiento para el segundo trimestre se sitúan en torno a una tasa anualizada del 2.5 por ciento.

La economía creció a una tasa anualizada del 2.1% el trimestre pasado, tras expandirse a un ritmo del 0,5% de octubre a diciembre.