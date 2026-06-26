⁠Proponen licencia menstrual de tres días al mes por dismenorrea incapacitante

La licencia menstrual podría incorporarse a la legislación laboral y es en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó una iniciativa de reforma que busca otorgar hasta tres días de ausencia laboral al mes con salario pagado a personas trabajadoras con dismenorrea incapacitante.

La iniciativa promovida por la diputada Carina Piceno Navarro, de la bancada de Morena, reconoce a la dismenorrea como una menstruación dolorosa que afecta la calidad de vida y el desempeño de las mujeres en diferentes escenarios, principalmente porque se ha invisibilizado.

En esa línea, la propuesta busca reformar el artículo 169 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que, quienes presenten dismenorrea incapacitante puedan acceder a hasta tres días al mes de licencia con goce de sueldo y a su vez, el patrón deberá garantizar el goce de todos los derechos y prestaciones laborales de las trabajadoras en licencia.

En esa línea, también se plantea reformar el artículo 165 de la legislación laboral para garantizar la protección de las mujeres trabajadoras y sus derechos laborales y no solo en la maternidad, como está redactado actualmente.

“El bien jurídico tutelado aquí lo es la salud, el bienestar y la protección de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, independientemente de que sean madres o no, somos personas que merecemos condiciones laborales dignas para poder realizar nuestras labores”, subraya la diputada en su exposición de motivos.

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, el 21% de las trabajadoras con menstruación dolorosa han tenido que faltar al trabajo por encontrarse impedidas a realizar alguna actividad, por ello, la diputada Carina Piceno Navarro puntualiza en que esta licencia solo aplicará en casos de menstruación dolorosa e incapacitante y “no cualquier tipo de menstruación”.

Licencia menstrual, necesaria para la equidad laboral

Históricamente las mujeres se han enfrentado a condiciones de desigualdad, especialmente en el trabajo debido a factores que salen de sus manos, por ello, la legisladora de Morena plantea que, considerar las condiciones biológicas de las mujeres en el marco de sus derechos laborales es fundamental para reivindicar su labor.

Datos de la UNICEF refieren que, hasta un 67% de las personas en México reportó no contar con productos para atender imprevistos relacionados a la menstruación en su lugar de trabajo y debido al dolor menstrual, el 34% dejó de realizar actividades y 33% evitó participar en estas por miedo a mancharse.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en adolescentes, mujeres adultas y personas menstruantes en México de la UNICEF, Essity y la colectiva Menstruación Digna México, refleja que el promedio de dolor menstrual en México es de 7.1 en una escala de 10 puntos.

En esa línea, al consultar a las mujeres sobre si estaban de acuerdo en que se ofrecieran licencias o permisos menstruales tanto en el trabajo como la escuela, nueve de cada 10 manifestaron estar de acuerdo debido a los cólicos y dolores corporales que pueden presentarse.

Por lo anterior, la legisladora menciona que introducir una licencia menstrual en casos de dismenorrea incapacitante es necesario porque iguala las condiciones laborales entre hombres y mujeres. “Los hombres y las personas que no menstrúan, hoy por hoy, de ninguna manera están obligados a trabajar en condiciones de una menstruación incapacitante”, menciona.

El estudio Menstruación y productividad laboral, el tabú que impacta el resultado del negocio, elaborado por Dalia Empower y Plenna, indica que el Producto Interno Bruto (PIB) en México podría aumentar hasta en un 15% si atendieran las necesidades básicas de las mujeres de forma que se facilitara su introducción a la economía.

“Las mujeres pasarán alrededor de tres mil días de su vida menstruando, por lo que se requieren respuestas corporativas y políticas integrales, para lograr entornos más equitativos y productivos”, menciona la investigación.