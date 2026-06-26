Marcha LGBT+ 2026: fecha, rutas y claves para seguir las movilizaciones del Orgullo en la CDMX

La comunidad LGBT+ de México se prepara para una nueva temporada de movilizaciones, festivales y actividades con motivo del Mes del Orgullo. La edición 2026 estará marcada por una amplia participación ciudadana, la coincidencia con eventos internacionales como el Mundial de Futbol y la continuidad de las demandas por igualdad, seguridad y reconocimiento de derechos para las poblaciones de la diversidad sexual y de género.

La Ciudad de México volverá a ser el epicentro nacional de las celebraciones al albergar la edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+, considerada una de las más grandes de América Latina y una de las concentraciones más numerosas del país.

Cita y trayecto en la capital

La Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México está programada para el sábado 27 de junio de 2026. El Comité IncluyeT confirmó la fecha desde principios de año y se reiteró la realización del evento pese a las dudas que surgieron por actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA.

La concentración comenzará por la mañana en el Ángel de la Independencia y los contingentes se reunirán desde las primeras horas del día para iniciar el recorrido alrededor de las 10:00 horas; aunque hay las actividades por el Mundial 2026 y el FIFA Fan Fes en el Zócalo capitalino, se permitirá que los asistentes a la marcha ocupen un espacio en esa zona.

Calles y avenidas cerradas o con cierres parciales:

Paseo de la Reforma (desde el Ángel de la Independencia).

Avenida Juárez. Eje Central Lázaro Cárdenas (tramo frente al Palacio de Bellas Artes).

Calle 5 de Mayo .

Plaza de la Constitución (Zócalo) y calles inmediatas del Centro Histórico.

Zonas donde se esperan mayores afectaciones

Además del recorrido principal, podrían registrarse cortes y desvíos en:

Glorieta del Ahuehuete.

Ángel de la Independencia.

Alameda Central.

Palacio de Bellas Artes.

Calles de acceso al Zócalo y al corredor peatonal del Centro Histórico.

Alternativas viales recomendadas

Las autoridades sugieren utilizar:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Oriente.

José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Principales demandas

Además de la celebración, los organizadores destacaron que la marcha mantiene su carácter de protesta y reivindicación social. Entre los temas centrales figuran la defensa de los derechos humanos, la igualdad jurídica y el combate a la discriminación.

El lema oficial de este año es “Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha: ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, una consigna que busca vincular la visibilidad internacional de México con las exigencias históricas de la diversidad sexual.

La agenda también incluye la exigencia de una vida libre de violencia para las personas LGBT+, así como la protección de los avances legales alcanzados en distintas entidades federativas durante los últimos años.

Los colectivos que participan insisten en la necesidad de fortalecer políticas públicas relacionadas con salud, educación, acceso al empleo y reconocimiento de identidades de género diversas. Estas demandas suelen acompañar las actividades culturales y artísticas que forman parte de las celebraciones del Orgullo.