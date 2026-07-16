Nombrare, la plataforma que simplifica el registro de marcas

Siete de cada 10 negocios en México aún no cuentan con una marca registrada, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una situación que deja desprotegido uno de los principales activos de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Ante este panorama, ClarkeModet lanzó Nombrare, una plataforma digital para facilitar el proceso de registro de marcas.

El nombre de una empresa, un logotipo, un producto e incluso algunos elementos no tradicionales, como sonidos u olores, pueden registrarse ante el IMPI. Contar con este registro ayuda a proteger la identidad del negocio y evitar que terceros la utilicen o lucren con ella; sin embargo, muchos emprendedores siguen posponiendo este trámite por considerarlo complejo o desconocer el proceso.

Simplifica el registro de una marca

En este contexto, la plataforma busca facilitar el proceso de registro para emprendedores, startups, pymes y empresas mediante una plataforma digital.

Nombrare nace para simplificar este proceso, eliminando las complejidades y los costos ocultos que tradicionalmente han acompañado el registro de marcas sin acompañamiento especializado”, destacó Rosa Vega, directora de canales digitales en ClarkeModet.

La plataforma permite realizar una búsqueda gratuita para conocer si una marca tiene posibilidades de registro y, posteriormente, gestionar el trámite ante el IMPI con el acompañamiento de especialistas en propiedad intelectual y un plan personalizado.

“Nuestra misión es asegurar que el esfuerzo y visión que las startups, emprendedores, pymes y empresas, generan a diario en nuestro país esté protegida desde el primer día, sin barreras ni complicaciones", afirma Rosa Vega.

Entre sus funciones destacan la búsqueda preliminar de marcas, la gestión del trámite 100% en línea, el acompañamiento de abogados especializados y el seguimiento durante todo el proceso.

La marca también es un activo del negocio

Más allá de proteger un nombre o un logotipo, la propiedad intelectual se ha convertido en un activo estratégico para las empresas. Una marca registrada ayuda a reducir el riesgo de conflictos legales, fortalece la identidad del negocio y puede incrementar su valor frente a inversionistas, socios comerciales o instituciones financieras.

En este contexto, gestionar la propiedad intelectual deja de ser únicamente un trámite legal para convertirse en una decisión de negocio. Su correcta administración puede influir en la valuación de la empresa, facilitar su expansión y fortalecer su competitividad en el mercado.