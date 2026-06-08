PotencIA MX impulsa a pymes y startups que apuestan por la inteligencia artificial

Para la adopción de la Inteligencia Artificial en los entornos corporativos, la aceleradora PotencIA MX reconoció a Swartz y Ardea Global Logistics como los proyectos ganadores de esta edición.

Durante las cuatro fases, el programa reunió a 30 organizaciones que recibieron asesoramiento especializado. El objetivo fue integrar los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs, por sus siglas en inglés) de código abierto desarrollados por Meta en procesos como la automatización en las cadenas de suministro o atención comercial.

La aceleradora es el resultado de la alianza entre el Tecnológico de Monterrey, Meta, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Desarrollar un ecosistema robusto en estos sectores es clave para elevar la competitividad de México, consolidar nuestra posición en las cadenas globales de alta tecnología y acelerar la transición hacia una economía de innovación”, explica Diego Flores, titular de Sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía.

Ganadores obtuvieron incentivos para acelerar su crecimiento

Para la evaluación, realizada durante el Demo Day, se llevó a cabo una exposición de pitch. Los proyectos fueron evaluados con base en criterios como fortaleza de oportunidad, diferenciación y uso estratégico de IA, capacidad de ejecución y atracción, potencial de escalamiento e impacto y calidad del pitch.

Los ganadores obtuvieron las calificaciones más altas otorgadas por el panel evaluador en el que se seleccionó una pequeña y mediana empresa (pyme) y una startup.

Swartz (pyme): Se especializa en ofrecer servicios de contabilidad bajo esquemas flexibles. Como premio, obtuvo el programa Softlanding, que consiste en una hoja de ruta de ejecución adaptada para la entrada a un nuevo mercado.

El apoyo permitirá fortalecer su estrategia financiera, mejorar su preparación comercial e incorporar herramientas de IA desarrolladas en el programa.

Ardea Global Logistics (startups): Enfocada a la logística y cadena de suministro obtuvo el acceso a una Misión Internacional de Desarrollo de Negocios en San Francisco, California.

Además, tendrá acceso al ecosistema de Silicon Valley, donde podrá generar alianzas tecnológicas, buscar capital semilla o rondas Serie A y conocer tendencias globales en deep tech.

Impacto de la aceleradora

El programa de aceleración se desarrolló entre octubre de 2025 y mayo de 2026, periodo en el cual los participantes demostraron que la Inteligencia Artificial puede utilizarse para resolver problemas operativos y de negocio, más allá de aplicaciones superficiales.

Por ello, el impacto de los participantes se refleja en el avance de los Niveles de Madurez Tecnológica (TLR, por sus siglas en inglés) mediante el prototipado hasta las fases de validación comercial y operativa.

Estos procesos fueron respaldados por la consolidación de pilotos, pruebas de concepto y alianzas estratégicas con corporativos, instituciones gubernamentales, entidades financieras, entre otros.

Además, algunas organizaciones reportaron mejoras de hasta 80% en la eficiencia de sus procesos internos gracias a la implementación de soluciones de automatización basadas en inteligencia artificial que permitió reducir tiempos de operación.

En paralelo, los participantes que además recibieron asesoramiento, obtuvieron cierres de contratos, expansión de clientes y en algunos casos, levantaron inversiones de 2.5 millones de dólares.