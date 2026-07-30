Economía, Nafin y Focir destinarán bolsa de 110 millones de pesos a productores de calzado

La Secretaría de Economía (SE), en colaboración con el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir) y Nacional Financiera (Nafin) destinará una bolsa inicial de 110 millones de pesos para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y personas físicas con actividad empresarial vinculadas a la cadena productiva del cuero y el calzado.

La fabricación de calzado pasó de 77,838 empleos a nivel nacional en 2022, cuando alcanzó su pico máximo después de la pandemia de Covid-19, a 61,019 empleos formales en 2025, una disminución de 21.6 por ciento.

En 2025 el sector registró una contracción del 5.6% en empleo, respecto al año anterior y los puestos de trabajo se encontraron incluso por debajo de los niveles en pandemia. El calzado “es uno de los sectores que ha tenido el mayor impacto en términos de desempleo” y junto al textil es uno de los sectores prioritarios del Plan México del gobierno federal dijo la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo.

“En el caso del calzado hacemos todo, sabemos todo, tenemos gente trabajando en ello desde hace siglos”, por eso, tiene un valor muy alto que esa industria salga adelante, “ya que si México no logra tener éxito donde tiene más tiempo, capacidad y conocimiento, difícilmente podrá hacerlo en sectores donde apenas arranca, como los semiconductores, cuando Taiwán empezó hace 60 años”, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante el primer trimestre del año las exportaciones de calzado registraron un crecimiento del 16% anual , lo que confirma que la industria tiene capacidad de conquistar nuevos mercados cuando cuenta con condiciones adecuadas para hacerlo, añadió Juan Manuel Martínez, vicepresidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)

La industria del calzado mexicana se enfrenta a gigantes internacionales que “cuentan con una integración, y presencia en todo el mundo” en comparación con “alguna de las empresas nuestras, la desproporción en recursos de logística, publicidad y equipos de diseño es abismal”, reconoció Ebrard; el sector también se vio afectado por prácticas desleales, como importaciones por debajo del precio de (dumping) y contrabando.

El Estado de México cuenta con 383 unidades económicas dedicadas a la actividad zapatera, concentradas en municipios como San Mateo Atenco, que aporta el 54.4% de la producción estatal; Villa del Carbón, 21.4%, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec. “Esta industria genera empleo formal para 4,397 personas en la entidad, que además ocupa el primer lugar nacional en comercio al por menor de calzado, con 5,794 unidades económicas” expresó la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez.

“La industria del calzado es un legado y una actividad comercial que reúne talento, creatividad, esfuerzo y trabajo de miles de familias mexiquenses que contribuyen al desarrollo de México”, el programa reactivará la economía estatal y comunitaria al generar empleos que mejoren la calidad de vida de los productores, afirmó.

Metas

Entre las metas del Plan México para el sector se contempla que el 50% del calzado que se comercialice en el país sea producido en México con insumos nacionales; que al menos 30% de las mipymes tengan acceso a algún tiempo de financiamiento; así como la recuperación de empleos.

Los créditos contemplan montos que van desde un millón hasta 10 millones de pesos, con una tasa base del 10% que se reduce al 8% para la mayoría de los beneficiarios, y al 6% para empresas con plantilla mayoritaria de mujeres y contratación de personas con discapacidad.

“El programa privilegia la inversión productiva, especialmente la adquisición de maquinaria y equipo ya sea mediante financiamiento o arrendamiento con el objeto de impulsar la modernización tecnológica, ampliar capacidades y fortalecer operaciones”, explicó Héctor Francisco Piña, director general del Focir.

“Asimismo, contempla equipamiento, gastos de instalación y capital de trabajo para potenciar la competitividad de las mipymes y dinamizar las economías regionales”, agregó.

Por su parte, Nafin puso a disposición una línea complementaria con créditos de hasta 20 millones de pesos, plazos de hasta 7 años y sin garantía hipotecaria, como parte de una bolsa más amplia de 120,000 millones de pesos destinada a las Pymes hasta el año 2030.