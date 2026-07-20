Caída de importaciones desleales de calzado no logra reactivar la producción nacional: Canaical

La industria del calzado dejó de importar 88 millones de pares desde Asia (equivalente al 40% de la producción nacional) por la imposición arancelaria. Sin embargo, este beneficio no reactivó la fabricación local derivado del aumento del contrabando ilegal de zapatos, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), Juan Carlos Cashat Usabiaga.

Precisó que el Consumo Nacional Aparente se ubica alrededor de los 350 millones de pares anuales, lo que contrasta cuando la industria del calzado en México produce entre 220 y 210 millones de pares y ha caído la importación de casi 90 millones de pares.

“La realidad es que no ha habido este ni un aumento ni un decremento en términos, ni en pérdidas de PIB, ni de empleos, ni de producción. Esto nos habla de que las acciones que se han venido haciendo los últimos meses el año pasado, están surtiendo efecto. Sin embargo, no es ni cerquita el efecto que esperábamos. La realidad es que no hay muchos otros temas que estemos viendo que causen la entrada de producto ilegal o desleal. Entonces, pues lo que queda es el contrabando. Realmente es un tema de contrabando que está afectándonos directamente a la industria”, lamentó.

En el marco de la presentación de la edición 95 de Sapica, el líder empresarial del zapato dijo que por lo menos ingresan cerca de 50 millones de pares de calzado a través de contrabando.

Agregó que las cifras “no cuadran”, cuando el consumo per cápita, el cálculo oficial arroja entre 2 y 2.5 pares por persona al año, una cifra que el sector considera irreal frente al promedio estimado cercano a los 4 pares.

Más allá de la amenaza del contrabando, la industria del calzado enfrenta la oportunidad histórica de expandir su presencia en Estados Unidos gracias a la certidumbre del T-MEC y la cercanía geográfica.

Juan Carlos Cashat explicó que la coyuntura internacional —con altos costos de fletes e incertidumbre en las cadenas de suministro provenientes de Asia— resalta la competitividad de México como un socio comercial estable para el mercado estadounidense.

Actualmente, Estados Unidos absorbe cerca del 85% de las exportaciones mexicanas de calzado. Sin embargo, la participación global de México en ese mercado aún es moderada.