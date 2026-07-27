Baja en importaciones de calzado fortalece competitividad de Guanajuato

Durante los primeros cinco meses del 2026, las importaciones nacionales de calzado superaron los 722 millones de dólares, lo que representa una disminución cercana al 23% anual. En Guanajuato, la reducción fue del 35%, reflejando un entorno más favorable para el desarrollo de la industria local.

De acuerdo con información del gobierno estatal, la administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo impulsa acciones que fortalecen la competitividad de los sectores estratégicos, generan condiciones para el crecimiento de las empresas y promueven más oportunidades para las y los guanajuatenses.

La reducción de las importaciones se observa principalmente en los principales países proveedores de calzado para México. China registró una disminución de 60%; Vietnam, de 10%; e Indonesia, de 7 por ciento.

Asimismo, mientras que en el 2025 estos tres países concentraban 81% de las importaciones nacionales de calzado, entre enero y mayo del 2026 su participación disminuyó a 75%, reflejando una menor dependencia de estos mercados como proveedores.

La contracción de las importaciones, particularmente de origen asiático, responde al efecto de la política comercial implementada a nivel nacional, lo que favorece un entorno de competencia más equilibrado para la industria mexicana del calzado y abre mayores oportunidades para las empresas productoras.

En este contexto, el Clúster Moda de Guanajuato, integrado por las industrias de cuero, calzado, textil y confección, continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos del estado. Actualmente aporta 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y está conformado por 19,551 unidades económicas.

De ese total, 6,225 unidades económicas corresponden al sector cuero-calzado, dedicado al curtido y acabado de cuero y piel, así como a la fabricación de calzado y productos derivados.

Además, el Clúster Moda genera 150,777 personas ocupadas, de las cuales más de 108,454 pertenecen al sector cuero-calzado, consolidando a esta industria como una de las principales fuentes de empleo y desarrollo económico para Guanajuato.

El gobierno estatal detalla que, a través de la Secretaría de Economía, continuará impulsando estrategias que fortalezcan la competitividad de la industria, favorezcan el crecimiento de las empresas guanajuatenses y generen más oportunidades para las familias del estado.