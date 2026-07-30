Entreredes: tres décadas del lenguaje visual de Alberto Castro Leñero

La pintura, la escultura y el espacio público articulan una sola conversación en Entreredes, la más reciente exposición del maestro Alberto Castro Leñero. Ésta aloja más de tres décadas de producción artística (1994-2026) en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana.

La muestra abre sus puertas al público a partir de este sábado 1 de agosto en la sede ubicada en Presidente Masaryk 526, Polanco. La presentación a prensa contó con la participación del arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, y del propio artista.

Un mapa de nodos, tensión y lenguaje abstracto

Con concepción de tablero donde el espectador completa el sentido de la obra, Entreredes no funciona como un recorrido lineal, sino como un sistema entrelazado de piezas abstractas y elementos figurativos que dialogan entre sí.

El eje que recibe y articula la exposición es Red Codex, un conjunto de 10 paneles pictóricos dominado por tonos rojos, texturas de resina con pigmentos sobre tela y trazos gestuales que integran la red y la figura humana.

Felipe Leal y el artista frente a Red Codex.Foto: ESPECIAL

"Todas mis exposiciones son como una sola obra hecha con diez pedacitos. Me interesa crear un cuerpo de obra donde los colores funcionen como nodos. Por ejemplo, a una sala la llamé 'Azul' y dialoga con piezas en el centro como volúmenes que emergen del entorno. Busco que exista una tensión interna en la obra; cuando esa tensión me satisface, la dejo ir", explicó Castro Leñero.

El recorrido integra piezas históricas y recientes, como la serie Constelación —que evoca estructuras humanas dentro de un juego geométrico— y la maqueta de la obra Estructura Templo, además de grabados y pequeñas esculturas en madera, metal y bronce.

Vínculo familiar y cierre de ciclo

Felipe Leal destacó la relevancia de Alberto Castro Leñero en la plástica contemporánea y reconoció el peso de su estirpe artística —integrada por sus hermanos Francisco, José y Miguel Castro Leñero—, así como la influencia de intelectuales y críticos que han acompañado su trayectoria, tales como Vicente Rojo, Teresa del Conde, Marta Traba y Juan García Ponce.

En respuesta sobre la red afectiva y teórica que sostiene su trabajo, el artista reconoció que este diálogo constante con colegas, su esposa e hijos (también dedicados a las artes visuales y el cine), además de ideas compartidas con creadores como Diego Corneli y Jaime Moreno Villarreal, nutre de manera directa la tensión de sus piezas.

"Esta exposición cierra una etapa y abre otra. Me interesa seguir investigando la estructura y el espacio. Para el arte es necesario tener una postura, pero me gusta que la ambigüedad de la obra abra la puerta a la interpretación de cada persona", aseguró el creador.

La escultura como protagonista.Foto: ESPECIAL

Escultura urbana: Un proyecto para la Glorieta de Insurgentes

Durante la rueda de prensa, Castro Leñero compartió su inquietud por llevar el arte a la tridimensionalidad y al espacio de tránsito cotidiano. Su objetivo actual se enfoca en la intervención del espacio público, donde la obra cobra vida al interactuar con el flujo ciudadano.

En ese marco, el artista detalló el proyecto "Sistema Circular", diseñado para la Glorieta del Metro Insurgentes —un espacio de 100 metros de diámetro por el que transitan millones de personas diariamente—.

La expectativa es llevar tres esculturas monumentales en placa de acero de 4 a 5 metros de altura. Estas son: Un elemento totémico, sostén y presencia visual en el entorno urbano, la estructura tecnológica (Dron) en alusión a la vigilancia y la era digital y figuras en movimiento (Danza), donde el cuerpo humano, el dinamismo y la contención del espacio se entrelazan.

Hoy se cuenta con la aprobación del proyecto artístico y el aval de la convocatoria Efiartes (mecanismo que permite a empresas privadas destinar el pago de impuestos a proyectos culturales). Pero la iniciativa busca el financiamiento complementario por 2 millones de pesos para iniciar su fabricación y montaje, este también es un llamado para inversionistas que quieran apostar por este proyecto.

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