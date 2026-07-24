Mundial 2026 impulsa 33% las transacciones en pymes, revela Visa

Los pagos con tarjeta cobraron protagonismo durante el Mundial 2026 y su impacto también llegó a las pequeñas y medianas empresas (pymes). De acuerdo con un estudio de Visa Consulting & Analytics, las transacciones transfronterizas en estos negocios crecieron 33% entre el 11 de junio y el 5 de julio, impulsadas por la llegada de turistas internacionales durante la justa mundialista.

El análisis muestra que la derrama económica no sólo llegó a las grandes cadenas comerciales, sino que también benefició a los comercios locales ubicados en las tres cedes del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las transacciones transfronterizas realizadas con tarjetas Visa en las tres ciudades sede aumentaron 41% durante el torneo, siendo los visitantes de Estados Unidos, Canadá y Colombia quienes registraron el mayor volumen de compras.

De hecho, en un radio de 5 kilómetros de las sedes, incluidos los estadios y los FIFA Fan Festival, las transacciones internacionales aumentaron 37%, lo que refleja una mayor actividad económica en los negocios cercanos a los principales puntos de concentración de aficionados.

Los sectores con el mayor crecimiento fueron aquellos vinculados directamente con el torneo como los gastos relacionados con entretenimiento, souvenirs y eventos para ver los partidos registraron un incremento de 511%; le siguieron los restaurantes, con un alza de 36%, y los supermercados, con 17 por ciento.

Los pagos sin contacto ganan terreno

El estudio también destaca que los pagos sin contacto se consolidaron como el método preferido entre los visitantes internacionales. Durante el torneo, las transacciones realizadas con esta tecnología crecieron 105% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los restaurantes, supermercados y comercios relacionados con el Mundial concentraron el mayor número de operaciones de este tipo. En conjunto, estas tres categorías representaron el 56% de todas las transacciones sin contacto y registraron un crecimiento de 111%.

Asimismo, de los cinco partidos disputados por la Selección Mexicana, el encuentro entre México e Inglaterra fue el que generó el mayor número de transacciones transfronterizas.

Se supera la meta de digitalización de negocios

El Mundial también impulsó la adopción de pagos digitales entre los pequeños negocios. La meta de digitalizar a 500,000 negocios previo a la justa mundialistas se superó, pues se logró que 692,000 mipymes aceptaron pagos digitales en sus negocios gracias al programa Crece tu Mipyme.

La iniciativa de la Secretaría de Economía y Visa revela que para el 11 de junio, previo al inicio del Mundial, los negocios que ya habían adoptados pagos digitales mostraban un aumento del 68% de sus ventas.

Además, registraban ventas mensuales promedio de 16,909 pesos, realizaban 36 transacciones al mes y tenían un ticket promedio de 464 pesos por compra.

Los datos muestran que los visitantes internacionales privilegiaron los pagos con tarjeta y sin contacto, una tendencia que refuerza la necesidad de que las mipymes cuenten con diferentes métodos de cobro para atender tanto a clientes locales como extranjeros.