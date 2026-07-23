El Mundial 2026 dispara el delivery con 15.3 millones de pedidos de comida

La comida fue la protagonista durante el Mundial 2026, y para quienes prefirieron ver los partidos en casa, oficina o comprar alimentos de último momento, el delivery fue una opción, de hecho, durante el torneo se realizaron 15 millones 300,000 pedidos de comida a domicilio en DiDi Food a nivel nacional.

De acuerdo con la plataforma, la Ciudad de México concentró la mayor actividad entre las tres sedes mundialistas, con más de 400,000 órdenes; sin embargo, las entidades que registraron el mayor crecimiento interanual fueron Ciudad de México, Monterrey, Mexicali, Guadalajara y Ciudad Juárez.

A nivel nacional entre el 11 de junio y el 19 de julio, periodo en el que se disputó el Mundial, los alimentos más pedidos fueron: pizza, comida mexicana, pollo y alitas y hamburguesas a nivel nacional. Entre las órdenes más llamativas destacó un pedido realizado en San Luis Potosí, que incluyó más de 60 variedades de tacos, lo que la plataforma describió como "una auténtica goleada al hambre".

En los 39 días que duró el torneo y los 104 partidos, la digitalización también alcanzó a miles de empresas, desde grandes compañías hasta negocios familiares y locales”, revela la plataforma.

El impulso también llegó a las tiendas

La comida preparada no fue la única beneficiada, el envío de productos a domicilio también registró un incremento durante el torneo, con pedidos de refrescos, cervezas, limones, jitomates y sobres con estampas de futbol a través de DiDi Shop.

Tan sólo durante el último partido de la Selección Mexicana se registraron 41,000 órdenes a nivel nacional, en negocios como tienditas de abarrotes.

“Durante más de cinco semanas, la pasión por el fútbol se vivió en hogares, oficinas y reuniones, acompañada de comida, bebidas, compras a domicilio y traslados”.

Más allá del entusiasmo deportivo, el Mundial volvió a mostrar cómo los eventos de gran escala pueden convertirse en una oportunidad para restaurantes, tiendas y pequeños negocios que se preparan con inventario, logística y canales digitales para atender picos de demanda.