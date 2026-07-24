El "índice del miedo" de Wall Street salta a 17%, alcanzando los 20.31 puntos

El miedo volvió a aumentar en Wall Street. El índice VIX, conocido como el “indicador del miedo” porque mide las expectativas de volatilidad del S&P 500, subió 17.37% hasta los 20.31 puntos, frente al cierre anterior de 16.64 puntos. En una sola jornada, el indicador en medio de una fuerte caída de las acciones estadounidenses y de una nueva escalada en los precios del petróleo.

El aumento del índice VIX refleja el nerviosismo de los inversionistas ante un escenario con varios riesgos al mismo tiempo. El S&P 500 cayó 1.21% y se encaminó a registrar su peor jornada en un mes, mientras que el Nasdaq 100 perdió 1.85 por ciento. Al mismo tiempo, el petróleo Brent superó los 100 dólares por barril, impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Además, los inversionistas comenzaron a cuestionar si el gasto en inteligencia artificial está creciendo demasiado rápido frente a las ganancias que las empresas podrán obtener. Una de las principales señales llegó de Alphabet, matriz de Google, que presentó una previsión de gasto de capital superior a la esperada.

Sus acciones cayeron 6.56 por ciento. El nerviosismo se extendió entre las grandes compañías tecnológicas. Una canasta de las llamadas “Siete Magníficas” cayó 4,54% y acumula una pérdida semanal de 5.6%, la mayor desde comienzos de junio.

Tesla se desplomó 13.82%, Alphabet perdió 6.56%, Meta Platforms cayó 3.36% y Apple bajó 1.60 por ciento. Nvidia, una de las principales beneficiadas por el auge de la IA, retrocedió 1.16 por ciento.

El petróleo fue uno de los principales detonantes. El Brent superó los 100 dólares por barril después de que los hutíes, respaldados por Irán, reivindicaran ataques contra buques mercantes en el mar Rojo.