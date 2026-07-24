Novo Nordisk pide a EU medida cautelar para bloquear publicidad de Zepbound y Mounjaro de Eli Lilly

Novo Nordisk anunció este viernes que ha ⁠solicitado una orden judicial preliminar en Estados Unidos para bloquear de inmediato los anuncios de medicamentos contra la obesidad y la diabetes de Eli ⁠Lilly.

La empresa danesa anunció el ⁠martes que había demandado a Lilly, alegando que se estaba induciendo a error a los consumidores sobre la comparación entre los productos de ambas empresas, y que solicitaría una orden judicial preliminar si el grupo estadounidense no retiraba de forma voluntaria los anuncios.

Lilly negó el martes haber cometido ninguna irregularidad, afirmando que respaldaba su publicidad y que se defendería enérgicamente.

La farmacéutica estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario habitual de oficina el viernes.

Novo y Lilly se disputan el liderazgo en el mercado de los medicamentos contra la obesidad, cuyo valor, según las previsiones de los analistas, superará los 100,000 millones de dólares a fines de década solo en Estados Unidos.

Novo afirmó en un comunicado este viernes que los anuncios de Lilly se basan en "estudios obsoletos", lo que da la falsa impresión de que los medicamentos de la empresa estadounidense son muy superiores.

"Novo Nordisk solicita una orden judicial con carácter de urgencia para garantizar que las ⁠personas puedan acceder a una visión precisa y ⁠completa de los tratamientos ⁠de los que disponen ‌en la actualidad", señaló.

La demanda de Novo alega que Lilly ⁠infringió las leyes sobre publicidad engañosa y competencia desleal a través de sus campañas para el medicamento contra la obesidad Zepbound y el tratamiento para la diabetes Mounjaro.

Novo alegó que Lilly comparó las dosis máximas autorizadas de Zepbound y Mounjaro con dosis más bajas de Wegovy y Ozempic, de Novo, al tiempo que omitía versiones más recientes y con dosis más altas de ⁠los medicamentos de Novo que, según afirma, proporcionan una mayor pérdida de peso.