El Nikkei y el Kospi cierran con fuertes caídas tras los aranceles de EU y desplome de tecnológicas

Las bolsas de Tokio y Seúl han despedido la sesión de este viernes con fuertes retrocesos tras el anuncio por parte de Estados Unidos de la imposición de aranceles de entre el 10% y el 12.5% a más de 60 socios comerciales, así como por un nuevo desplome de los valores tecnológicos.

De este modo, el Nikkei 225 y el Kospi, que a mediados de junio conquistaban máximos históricos, han concluido la última sesión de la semana con retrocesos del 2.73% y del 5.72%, respectivamente. De este modo, en el último mes acumulan caídas del 26.6% en el caso del selectivo surcoreano y del 10.7% en el del japonés.

En la sesión de este viernes, el principal índice de la Bolsa de Tokio ha despedido la jornada en 64,611.15 puntos, con un descenso del 2.73%, cuando el pasado 25 de junio llegaba a cerrar en un récord de 72,366.34 enteros.

No obstante, en lo que va de año el selectivo tokiota se anota todavía una revalorización del 24% y acumula una subida del 54% en los últimos doce meses.

De su lado, el índice Kospi de la Bolsa de Seúl ha concluido la jornada de hoy con una caída del 5.72% para cerrar en 6,690.62 puntos, cuando el 22 de junio despedía la sesión en un máximo de 9,114.55 enteros. Aún así, en lo que va de año el selectivo surcoreano avanza un 55% y casi un 110% en los últimos doce meses.

Las caídas de estas dos bolsas asiáticas han estado protagonizadas por los fuertes descenso entre los valores tecnológicos, incluyendo un descenso del 7.59% de las acciones de la surcoreana Samsung y del 8.34% de SK Hynix.

De su lado, en Tokio, valores tecnológicos como Kioxia perdían un 9.49%, mientras que SoftBank cedía un 7.06% y Laserctec un 4.34 por ciento. Asimismo, Advantest bajaba un 76.02% y Tokyo Electron un 4.99 por ciento.

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, anunciaba este jueves la imposición de aranceles a 60 países, enmarcando la medida en un castigo para aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado, si bien viene a reemplazar al arancel global temporal del 10% impuesto por su administración durante 150 días, que expiraba a medianoche.

En concreto, los productos procedentes de países que hayan aprobado leyes adecuadas contra el trabajo forzoso estarán sujetos a la tasa más baja del 10%, mientras que aquellos con prohibiciones insuficientes estarán sujetos a la tasa más alta, el 12.5 por ciento.

En la lista del 10% de aranceles se encuentran países como Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Asimismo, aplicará el 10 o el 12.5% para "ciertos productos" de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza, mientras que impondrá el 12.5% para el resto de las economías "investigadas".

Esto se produce después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el pasado mes de febrero sus aranceles recíprocos globales en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una decisión tras la que Trump invocó otra ley para anunciar un nuevo arancel del 10% sobre la mayoría de las importaciones a Estados Unidos, que posteriormente anunció que elevaría al 15 por ciento.