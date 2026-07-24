Emprendedores descuidan el activo más importante: su salud mental y física 

Muchos emprendedores dedican gran parte de su tiempo a proteger el flujo de efectivo, atender clientes y crecer su negocio; sin embargo, suelen descuidar el recurso más importante: su propia salud física y mental.

En este sentido, el autocuidado es uno de los aspectos que no está en la lista de prioridades de los emprendedores. Por ello, cada 24 de julio se conmemora el Día del Autocuidado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El autocuidado no consiste en viajes o tomar sesiones de spa, sino en hábitos cotidianos que permiten mantener la energía, la concentración y la capacidad de tomar decisiones.

Epifanio Sánchez, consultor en bienestar y liderazgo empresarial, menciona que si un emprendedor prioriza la operación de su negocio por encima de su bienestar, puede padecer estrés, cansancio y dañar su rendimiento.

Esto tiene una razón estructural, porque el emprendedor no tiene un jefe que le ponga un límite, no tiene un horario y su identidad la tiene fusionada con la empresa”, argumenta.

El daño al normalizar largas jornadas

Desvelarse o cancelar planes con amigos y familiares son algunas de las experiencias que pasan los emprendedores e incluso empresarios, lo que genera un descuido de la vida personal al invertir más horas en el trabajo.

En Latinoamérica, el 64% de los emprendedores invierte más de 50 horas a la semana en el negocio y cuando mayor carga tienen, incrementa el estrés, de acuerdo con el estudio Salud y rendimiento del emprendedor de alto impacto, realizado por Endeavor Brasil, BID Lab, Flourish Ventures y la ANDE.

El especialista explica que esto puede deberse a la percepción acerca de que si el negocio va mal, lo toman como un error personal, por lo que el descanso se siente como una pérdida de tiempo o incluso una traición al negocio.

Al privarse del descanso por invertir más horas en el negocio se ve afectado el rendimiento del emprendedor, incluso daña su salud. En este contexto, 94% ha pasado al menos un problema de salud mental, el cual 85% afirma que ha sentido ansiedad, seguido del 35% que tuvo síntomas de burnout y 21% depresión, de acuerdo con Endeavor.

Asimismo, evitar el autocuidado ocasiona pérdida de concentración, aumento de errores y la toma de malas decisiones.

Señales silenciosas que indican descuido personal

Dejar a un lado el autocuidado por mantener a flote el negocio suele perjudicar la salud del emprendedor y si esta dinámica se prolonga, el daño también puede reflejarse en la operación del negocio.

“Las señales son silenciosas”, menciona Epifanio Sánchez. Por ello, estos son algunas signos que reflejan que el emprendedor esta dejando de cuidarse a sí mismo:

Trabajar varias horas y no identificar algún avance.

Dejar de disfrutar los logros.

Omitir comidas durante el día o no alimentarse adecuadamente.

Distanciarse de las reuniones con amigos o perderse eventos sociales.

El costo del agotamiento no aparece en el estado de resultados, aparece disfrazado de malas decisiones”.

Además de descuidar el bienestar del emprendedor, también sus relaciones personales se dañan. En este contexto, ocho de cada diez fundadores afirman que han tenido problemas en su vida personal y familiar, de acuerdo con Endeavor.