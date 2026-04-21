Mundial 2026: errores de inventario que pueden costar hasta 60% de ventas a pymes

Enfrentar el pico de ventas durante el Mundial 2026 representa un reto para las pequeñas y medianas empresas (pymes), debido a que la limitación de recursos los obliga a planificar con mayor precisión su inventario.

En este contexto, uno de los errores más frecuentes de las pymes al participar en temporadas altas de venta es el exceso de inventario o el desabasto. En ambos casos, una mala planificación puede derivar en la pérdida de hasta 60% de las ventas, de acuerdo con Diego Martínez, consultor en gestión de inventarios.

Si no se analiza bien el volumen de venta durante el Mundial 2026, se pueden perder ventas e incluso clientes”, menciona.

Planificar el inventario para el Mundial

Para que una pyme aproveche la temporada de venta del Mundial 2026, primero tiene que analizar el estado de su inventario.

Diego Martínez explica que es fundamental conocer los costos asociados al inventario, como almacenamiento, capacidad y disponibilidad. Esto permite a las pymes atender los picos de venta sin correr el riesgo de caer en el exceso de productos.

Sin embargo, revisar el inventario no es una práctica tan recurrente, debido a que solo 63% de las empresas lo hace, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

En tanto, contar con una proyección de inventario permite tomar decisiones de inversión más estratégicas. Para lograrlo, se requiere conocer los hábitos de consumo, qué productos tienen mayor demanda y cuáles son los que tienen poca rotación.

Encontrar el equilibrio del inventario

Calcular el inventario con precisión es clave, debido a que si no se calcula bien y hay desabasto, la competencia puede salir beneficiada. “Si no tienes más producto, se lo van a comprar a alguien más”.

Mientras que por el lado contrario, el exceso de inventario provoca que la inversión se congele y poco a poco pierda valor.

Con el Mundial las compañías van a sacar productos tematizados, con colores e incluso nuevos sabores. Si se hizo una mala predicción del inventario y nos quedamos con los productos va a generar pérdidas, sobre todo si no hay posibilidad de volver a empacarlos”.

En el caso de las pymes, tener demasiada mercancía, reempaquetar o reetiquetar no suele ser viable, ya que hacerlo conlleva a un gasto mayor y el producto termina con una ganancia mínima.

Claves para gestionar el inventario

Cada producto tiene un tiempo de rotación y vida útil distinta, por lo que su gestión es distinta. El especialista explica que a pesar de esto, las pymes no deben olvidar los siguientes puntos.

1. El inventario requiere supervisión: Analizar con poca frecuencia los productos aumenta la posibilidad de merma. Además, en ocasiones no se asigna a una persona o más para su evaluación.

“Si ponemos a una sola persona a cubrir un almacén por muy pequeño que sea, puede ser que esté saturado y esto no permite que haya una buena lectura o visibilidad de los productos”.

2. La importancia de la clasificación: Al no segmentar adecuadamente los productos dificulta mantener una rotación adecuada. Por ello es importante comprender el tiempo de vida en el almacén para entender cada cuanto se requiere mover.

3.Uso de la tecnología: Al manejar más de un producto, la gestión se hace más compleja, sobre todo si se vende por el canal digital, físico o ambos. Por eso el especialista recalca la necesidad de usar la tecnología para evitar problemas con los clientes.

“Cuando son múltiples productos en diferentes categorías o segmentos, el registro manual sin un sistema lo hace muy complicado, porque tienes que estar haciendo un seguimiento diario o semanal”.

En este contexto, hay una proporción de pymes que ya usan la tecnología para la gestión de inventarios. De hecho, el 37.2% utiliza la inteligencia artificial, de acuerdo con la Asem.

Por ello, si las pymes desean participar en el Mundial sin afectar el inventario, requieren planificación y una proyección adecuada de la demanda y en caso de que haya saldos, existen dos alternativas; volver a empaquetarlo (depende del tipo de producto y capacidad) o liquidarlo por medio de promociones.