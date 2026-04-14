Mundial 2026: el reto de las pymes al competir contra grandes marcas

Se prevé que el Mundial 2026 generaría un impacto económico de 2,730 millones de dólares en México, de acuerdo con Deloitte; sin embargo, este beneficio no se distribuiría de forma equitativa entre las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas (pymes).

En este sentido, muchos de los visitantes optarán por consumir en empresas grandes, incluidas aquellas que patrocinan eventos masivos y con la capacidad para satisfacer la demanda masiva, explica Juan Carlos Cante, presidente del Consejo de la Asem.

Es decir, considera que sí habrá una derrama, pero duraría poco tiempo. Aunque considera que es una buena oportunidad que ocurra el Mundial en México, no necesariamente generará un crecimiento significativo para las pymes.

Impacto en las pymes durante el Mundial 2026

La llegada del Mundial 2026 al país implica un aumento de visitantes nacionales y extranjeros a las distintas sedes de los partidos. En este sentido, el consumo será el principal componente del impacto económico, enfocado principalmente en sectores como la gastronomía, el retail y el alojamiento.

Juan Carlos Cante no descarta que habrá pequeños negocios beneficiados, sobre todo en el sector turístico y en la venta de artesanías, aunque el incremento en ventas será de corta duración.

Una persona que viene al Mundial un par de semanas consume dentro de los estadios, pero recordemos que también va a turistear y va a requerir transporte o va a comprar artesanías”.

Acciones a considerar para las pymes

Actualmente, el ecosistema emprendedor enfrenta un entorno retador ante la competencia y problemas operativos de las pymes. “Los números macroeconómicos no son tan buenos, porque traemos una mortalidad importante de pymes”.

Por ello, recomienda a las pymes fortalecer su propuesta de valor ya que puede ser una oportunidad para sumarse a la temporada del Mundial y ser competitivos ante empresas más grandes.

De acuerdo con Deloitte, se espera que México reciba alrededor de 836,000 turistas durante el Mundial, de los cuales 556,000 serían locales y 280,000 extranjeros.