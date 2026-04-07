Mundial 2026, el reto logístico que pondrá a prueba a las pymes

Ante la cercanía del Mundial 2026, la demanda de productos relacionados con el evento comienza a incrementar, lo que pone a la logística como un factor clave para los negocios y la experiencia del cliente.

Aunque aún faltan meses para la inauguración del Mundial 2026, los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) deben prepararse para vender en línea y entregar a tiempo.

Se prevé que el pico de demanda de pedidos sea a partir de junio, pero esto no justifica que las empresas tengan que esperar hasta último momento para prepararse, de acuerdo con Ilan Epelbaum, director general de Mail Boxes Etc.

Retos logísticos ante el Mundial 2026

Para atender la demanda de pedidos durante el Mundial 2026, tanto empresas como paqueterías enfrentan retos enfocados principalmente en la gestión del inventario y tiempos de entrega.

El Mundial será una de las pruebas operativas más importantes para la logística en México. Ya no solo se trata de recibir visitantes, sino sostener el abasto y sobre todo mantener la experiencia del cliente”.

Por ello, la rapidez en los tiempos de entrega será el principal reto, ya que en el caso del consumidor mexicano, su experiencia de compra también contempla el tiempo de espera para recibir el producto.

En México, el perfil del consumidor en el e-commerce presenta un nivel de madurez media, debido a que el 42% de los consumidores considera el canal online como parte de su vida cotidiana, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (Amvo).

Mientras que el reto para los emprendedores y pymes es el control del inventario, ya que a veces las expectativas en la demanda suelen superarse, lo que incrementa el riesgo de desabasto.

“Se beneficiarán las empresas que se anticipen a la demanda, no el que reaccione en el momento. Por eso, para cumplir con los tiempos de entrega, las empresas tienen que contar con suficiente inventario”.

Mayor demanda de productos locales

Debido a que el Mundial 2026 implica la llegada de extranjeros, también habrá una demanda por artículos nacionales, como las artesanías, pero para evitar que se dañen durante el regreso, muchos optan por comprarlos con la opción de entrega hasta sus hogares, relata Ilan Epelbaum.

“Normalmente si al visitante no le caben en la maleta las artesanías, lo envía por alguna mensajería”.

Además, el especialista aconseja que ya sean pedidos nacionales o internacionales, es importante que los negocios se anticipen y mejoren la coordinación en las entregas, debido a que una vez terminado el mundial es probable que algunas entregas presenten retrasos, pero es normal ante los picos de demanda.

Por ejemplo, en el Buen Fin, Hot Sale o fin de año, son picos de muy alta demanda y no se alcanza a entregar toda la mercancía, entonces, sin duda va a haber movimiento también unas semanas después de que termine el Mundial”.

Recomendaciones para optimizar la logística

Ilan Epelbaum menciona que aunque el Mundial 2026 sea un evento con alta demanda, tanto pymes como las mensajerías de logística pueden gestionar adecuadamente los envíos, debido a que la pandemia fue un momento en el que se aprendió sobre estrategias de logística.

Sin embargo, no descarta que las empresas tengan que anticiparse para el Mundial 2026, sobre todo con las estrategias en las salidas y entradas de mercancía, así como contar con suficientes unidades para evitar el desabasto.

Por otra parte, aconseja que el embalaje de la mercancía sea adecuado y reforzado, sobre todo con las artesanías y artículos frágiles, ya que un mal empaquetado puede dañar la mercancía, lo que suele atribuirse comúnmente a las paqueterías. Aunado a que el 90% de los pedidos son a domicilio de acuerdo con la Amvo, por lo que cuidar este aspecto protege la experiencia de compra.