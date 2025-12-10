Metas y planes a futuro del distintivo Hecho en México

El sello Hecho en México se encuentra en una etapa de promoción, pero se contempla que en el corto tiempo se una con los puntos que tiene el Plan México, como en el caso de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, los cuales están enfocados en generar inversión, empleos y el crecimiento urbano.

Bárbara Botello Santibáñez, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México comenta que los polos deben contar con empresas que estén certificadas y con ello, crear una cadena de proveeduría nacional.

Creación del día Hecho en México

Una de las iniciativas a futuro es crear el Día Hecho en México, que se enfocará en conectar a productores, empresas y a la comunidad en general para mejorar los productos, por ejemplo: una artesana podrá crear una alianza con una diseñadora mexicana o los productores de fresas tendrá la oportunidad de colaborar con personas que empacan de manera artesanal o que les ayuden a tener pagos justos.

Queremos hacer este Día Hecho en México una vez a la semana para que cada sector tenga el apoyo, asesorías y poder ayudarles a exportar y así los productos puedan salir del país”.

Además, plantea que este día sea también un refuerzo para unir a la comunidad conformada por la población, instituciones educativas, empresas, artesanos y productores. Esto, con el objetivo de que las alianzas y colaboración sean en conjunto.

Marketplace para productos mexicanos

Una de las ventajas al obtener el distintivo es la promoción por parte de la SE, por ella se contempla próximamente lanzar una plataforma de marketplace, en la que se destaquen dichos productos.

El sitio contará con un catálogo para que todos las empresas y productos puedan participar, desde materiales para construcción, textiles y alimentos. “Ahí podremos comprar y vender. Esto será como una proveeduría, para que puedan estar todos los sectores”, añade Bárbara Botello.

Lo anterior se plantea para facilitar la búsqueda en línea de productos hechos en el país y para que las empresas tengan presencia en Internet.