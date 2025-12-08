Día Nacional de lo Hecho en México, la apuesta para detonar el consumo interno

El Senado de la República aprobó declarar el segundo viernes de septiembre de cada año como el “Día Nacional de lo Hecho en México”, con el objetivo de impulsar el consumo interno, impulsar la producción nacional y abrir nuevas oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La iniciativa, que aún ésta pendiente su discusión en la Cámara de Diputados, también tiene la finalidad de reconocer el talento, esfuerzo e innovación de quienes producen en nuestro país.

Conmemorar un Día Nacional denominado Hecho en México fortalecería el sentido de pertenencia y unidad entre las ciudadanías.

Consumo interno como motor de crecimiento

La iniciativa, presentada por el senador Armando Ayala Robles, de Grupo Parlamentario Morena, quien destacó que el consumo interno es un pilar para el desarrollo económico y social del país, además de un factor clave para elevar la competitividad de los negocios mexicanos.

Al incentivar el consumo de productos y servicios nacionales, se estimula la producción interna, lo que genera más movimiento económico dentro del país”, señala la exposición de motivos.

Este impulso tiene un efecto directo en toda la cadena de valor: producción, distribución, comercialización y consumo, además de contribuir a la reducción de la dependencia de importaciones y a una mayor estabilidad del mercado interno ante escenarios internacionales adversos.

La creación de un Día Nacional permite aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicios y departamentales, debido al acuerdo de que al menos el 10% de los productos sean de origen nacional.

Asimismo, conmemorar un día nacional ayuda a unificar a la ciudadanía alrededor de una fecha significativa, recordando eventos históricos, culturales que dan identidad al país.

Pymes, las grandes beneficiadas

El fortalecimiento del consumo interno tiene un impacto directo en las pequeñas y medianas empresas, que son las principales protagonistas del comercio nacional. “Al fortalecer este sector, se incrementa la competitividad local, se impulsa la innovación y se eleva la calidad de los productos nacionales”, subraya la iniciativa.

En México, las pymes representan 99.8% de las unidades económicas, generan alrededor de 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y dan empleo a más de 27 millones de personas, de acuerdo con cifras oficiales. Por ello, cualquier política pública orientada a dinamizar su crecimiento tiene un efecto multiplicador en la economía.

El papel del distintivo Hecho en México

La marca Hecho en México es un distintivo oficial que acredita el origen nacional de los productos y busca posicionarlos tanto en el mercado interno como en el extranjero. Este sello está alineado con el Plan México, la estrategia de desarrollo económico del Gobierno de la República orientada a un crecimiento equitativo, competitivo y sustentable.

De aprobarse definitivamente en la Cámara de Diputados, el Día Nacional de lo Hecho en México se perfilaría como un instrumento simbólico para detonar el consumo local, fortalecer la identidad productiva del país y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para millones de emprendedores y pequeños negocios.