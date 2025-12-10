Fanki pospone la preventa de boletos para el México vs Portugal de Cristiano Ronaldo

La plataforma Fanki decidió cancelar este miércoles la preventa de boletos para el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal de Cristiano Ronaldo, en marzo del próximo año, debido a que identificó "actividad inusual en el tráfico entrante".

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Fanki detalló que "en línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma".

Ante ello, aplicación de origen colombiano dijo que determinó reprogramar la preventa de los boletos para este partido inaugural del Estadio Banorte, mejor conocido como Estadio Azteca, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de su plataforma, proteger la integridad en las transacciones y garantizar que todos los usuarios tengan la oportunidad de acceder de manera segura.

La mañana de este miércoles, usuarios de la plataforma habían reportado a través de redes sociales que no podían adquirir las entradas del juego que está programado para el próximo 28 de marzo.

Nueva fecha de preventa

Más tarde, Fanki detalló las fechas y horarios para la preventa de los boletos para el partido México vs. Portugal.

La preventa se realizará de este jueves y viernes 11 y 12 de diciembre a partir de las 9:00 horas.

Profeco pide que se brinde información precisa

Minutos antes del anuncio de Fanki, la Procuraduría Federal del Consumidor emitió un aviso a través de sus redes sociales en el que instaba a la boletera en línea a que brindara "información precisa a las y los aficionados" que habían tratado de adquirir sus boletos.

"Su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces", dijo Profeco y exhortó a la plataforma a establecer una línea de comunicación para proteger los derechos de las personas consumidoras.