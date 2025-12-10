Expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido, afirma exministra de la presidencia

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, que terminó su mandato el mes pasado, fue arrestado, una detención que una exfuncionaria de su gobierno denominó "secuestro", según publicó el miércoles en sus redes sociales

Arce fue llevado a una cárcel en las afueras de La Paz, dijo la exministra para la presidencia, María Nela Prada.

Los medios locales dijeron que el exmandatario fue detenido en el marco de una investigación por posible desfalco mientras se desempeñaba como ministro de Econonomía del gobierno de Evo Morales.

"En este momento me estoy dirigiendo hacia la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) que es donde tenemos conocimiento (...) que se lo habrían llevado, un secuestro de manera totalmente ilegal", sostuvo Prada en su publicación.