Mentes en Acción fortalece el ecosistema emprendedor del país

La Secretaría de Economía (SE) lanzó la plataforma “Hecho en México: Mentes en Acción”, con el propósito de conectar el talento de emprendedores mexicanos con inversionistas, instituciones académicas y fondos de capital privado.

Al estilo Shark Tank, la iniciativa lleva tres ediciones y es un espacio donde los emprendedores presentan sus proyectos e innovaciones ante inversionistas, instituciones académicas y gubernamentales para obtener financiamiento y mentoría.

En la primera edición 14 innovadores presentaron sus proyectos, que van desde tecnología y salud, hasta soluciones sociales y de bienestar. El evento fue encabezado por el secretario Marcelo Ebrard, quien subrayó la importancia de apoyar la innovación nacional:

Si pensamos el futuro de nuestra economía, la única forma que tenemos de cambiar sustancialmente nuestra realidad social, económica y también nuestro peso relativo es apoyando estas iniciativas”.

Entre los proyectos destacó Macayos, creado por David Flores Camacho, un niño 10 años con un coeficiente intelectual de 162 puntos, superior al de Albert Einstein, que a partir de la Inteligencia Artificial busca ayudar a los niños a gestionar sus emociones de manera lúdica y divertida, así como combatir el acoso escolar; bullying.

Mentes en Acción

Para continuar apoyando el emprendimiento mexicano en octubre se realizó la segunda edición del programa con 10 emprendedores y a inicios de diciembre la tercera con 8 proyectos de distintos sectores como salud, automotriz, biotecnología y sostenibilidad.

Entre las innovaciones destacó una empresa de electromovilidad, así como una startup para salud integral femenina, una iniciativa de biomedicina, y soluciones sustentables que buscan transformar residuos en materiales útiles.

Impulso a la innovación mexicana

Cada edición ha contado con diversos fondos de inversión como Angel Venture y especialistas del ecosistema emprendedor como Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil; Rodrigo Herrera, presidente de Genomma Lab; Adolfo Babatz, CEO y fundador de Clip, Karla Berman, consejera independiente, David Geisen, CEO Mercado Libre México, entre otros.

De acuerdo con la Secretaría de Economía el encuentro se realizará cada dos meses, con el objetivo de que la innovación mexicana reciba apoyo y tenga las herramientas necesarias para escalar.

Con Mentes en Acción, el distintivo Hecho en México adquiere un nuevo significado, no solo representa productos manufacturados nacionalmente, sino también creatividad, emprendimiento, innovación y futuro.

El programa es un motor para renovar la industria mexicana, fomentar la proveeduría local y posicionar a México como un país competitivo en talento y desarrollo.