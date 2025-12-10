Ebrard acuerda coordinar posiciones sobre el T-MEC con Empresas Globales

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acordó este miércoles coordinar posiciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el Consejo de Empresas Globales (CEG).

En una reunión privada, Ebrard y las empresas globales convinieron tres ejes de trabajo para los primeros meses del 2026, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la Secretaría de Economía.

Estos ejes consisten en coordinar posiciones y prioridades de cara a la próxima revisión del T-MEC; profundizar las acciones para incrementar la proveeduría nacional, y acelerar el aterrizaje de inversiones en México.

Ebrard sostuvo una reunión de trabajo con el pleno del CEG, organismo que representa a compañías de capital internacional con operaciones en México.

En ese encuentro agradeció a los representantes de las empresas sus acciones de respaldo al Plan México, a través de inversiones y reinversiones, así como su compromiso para incrementar la proveeduría nacional en las cadenas productivas.

Por su parte, Manuel Bravo, presidente del CEG, agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Economía para la materialización de inversiones, al tiempo que reiteró el compromiso de las empresas globales de ser socias y aliadas del gobierno en la implementación de proyectos productivos.

Acompañaron a Ebrard el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas; la jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ximena Escobedo, y el director general de Comunicación Social, Daniel Millán.