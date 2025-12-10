PepsiCo reformulará sus bebidas para que 90% tengan menos de 20 calorías para el 2030

PepsiCo y GEPP anunciaron que ajustarán la formulación y el desarrollo de sus bebidas con el objetivo de que, para 2030, el 90% de sus productos tenga menos de 20 calorías por cada 100 mililitros, desde el 50% que han reducido en los últimos años.

El anuncio se realiza a pocas semanas de que entre en vigor en México el nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (a inicios de enero de 2026) que afectará tanto a las bebidas azucaradas como a las versiones bajas o sin calorías (incluyendo refrescos light y cero azúcar).

Según lo establecido, los refrescos con azúcar verán un aumento de 3.08 pesos por litro, mientras que los endulzados con ingredientes no calóricos tendrán un IEPS de 1.5 pesos por litro.

Ante las nuevas condiciones de mercado en México, las compañías indicaron que siguen avanzando con sus planes para aumentar la oferta de bebidas reducidas y sin calorías.

También prevén impulsar acciones de comunicación enfocadas en el consumo responsable e incorporar innovaciones en empaques que faciliten el acceso a presentaciones de porción individual.

PepsiCo y GEPP afirmaron que mantendrán sus políticas de autorregulación, entre ellas la restricción de usar imágenes o mensajes dirigidos a niñas, niños y adolescentes en la promoción de bebidas saborizadas.

Además, continuarán difundiendo empaques para consumo individual en diversas plataformas de comunicación.

Las empresas, que comercializan refrescos bajo marcas como Pepsi-Cola, Manzanita Sol, Canada Dry, entre otras, explicaron que la nueva meta se suma a más de diez años de cambios en la formulación de sus bebidas.

Durante este periodo, aseguraron, han reducido más del 50% del contenido calórico de su portafolio, de modo que actualmente más del 75% de sus productos son opciones reducidas o sin calorías.

Las reformulaciones se observan en los anaqueles, donde la marca Pepsi se comercializa con 59% menos calorías, mientras que los refrescos 7Up, Manzanita Sol y Mirinda alcanzaron 0 calorías.

Con ello, las empresas destacaron, en un comunicado, que todas las marcas principales del portafolio con contenido calórico ya han sido reformuladas, cumpliendo e incluso superando los compromisos establecidos por la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb).

La transformación no se anuncia: se ejecuta, y hemos desarrollado un portafolio que responde mejor al México de hoy. En este sentido, todas las marcas clave del portafolio con calorías han sido ya reformuladas, excediendo los compromisos establecidos por MexBeb”, aseguró en un comunicado el director de Asuntos Legales y Regulatorios de GEPP, Carlos Flores.

GEPP (Grupo Embotellador PepsiCo) es la empresa encargada de operar, embotellar y distribuir en México los productos de PepsiCo, la multinacional de alimentos y bebidas.

A través de su estrategia global PepsiCo Positive (pep+), la multinacional ha implementado procesos orientados al bienestar y la innovación, lo cual se ha traducido en una agenda constante de reformulación, desarrollo tecnológico y la adopción de estándares internos más estrictos que los requeridos por el mercado.

Lo anterior sin comprometer el sabor ni la experiencia sensorial de cada bebida, además, logrando que estas nuevas formulaciones estén disponibles en todos los envases o presentaciones y canales de venta en el país.

“En PepsiCo estamos demostrando que la industria puede evolucionar sin perder lo que la hace única: el sabor, la experiencia y la preferencia del consumidor. No se trata de quitar opciones, sino de sumar nuevas alternativas que respondan a un México que quiere decidir mejor”, manifestó el presidente de Bebidas de PepsiCo América Latina, Erick Scheel.