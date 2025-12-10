Maggi Sazonador Crunchy: empanizados más fáciles, rápidos y crujientes

El empanizado ocupa un lugar destacado en la gastronomía mexicana, sin embargo, su método tradicional suele resultar complejo y demandante. La preparación implica múltiples ingredientes y un proceso que requiere tiempo, particularmente en platillos como milanesas, alitas o boneless.

Ante estos inconvenientes, Maggi apuesta por la innovación al desarrollar alternativas que facilitan la preparación en la cocina, sin comprometer la calidad ni el sabor en cada platillo.

La marca, reconocida como líder mundial en el ámbito culinario de acuerdo con los puntos de alcance al consumidor de Kantar y con presencia en más del 30% de los hogares a nivel global, anuncia el lanzamiento de su nuevo Maggi Sazonador Crunchy.

Desarrollado especialmente para su uso en freidoras de aire, este producto busca simplificar el empanizado y agilizar su preparación, haciendo el proceso más práctico y accesible para los consumidores.

Maggi Sazonador Crunchy se posiciona como un ingrediente práctico en la cocina para quienes buscan un acabado dorado y crujiente sin procesos complejos. Basta con mezclar el sazonador con una cucharada de aceite, cubrir la proteína elegida y cocinarla en la freidora de aire durante 14 minutos a 180 grados para obtener un platillo crujiente en cuestión de minutos.

Además de reducir tiempos de preparación, esta alternativa elimina la necesidad de ingredientes adicionales, ofreciendo una experiencia culinaria práctica, eficiente y sin recurrir a la fritura tradicional.

Asimismo, este producto se comercializa en tres variedades: Teriyaki, Chipotle Dulce y Pimienta Limón, ofreciendo a los consumidores distintas opciones para personalizar sus preparaciones y experimentar nuevos sabores, al tiempo que potencian su creatividad en la cocina.

Con una trayectoria respaldada por la confianza del consumidor, Maggi fortalece su estrategia de innovación al desarrollar soluciones acordes con el ritmo de la vida moderna.

El lanzamiento de Maggi Sazonador Crunchy no solo reafirma su compromiso con la calidad, sino que también atiende las demandas de una nueva generación de cocineros que prioriza practicidad y eficiencia, sin renunciar al sabor.

Maggi Sazonador Crunchy ya se encuentra disponible en todas las tiendas Walmart del país, ampliando así su presencia en el mercado y acercándose a los consumidores interesados en soluciones prácticas para la cocina cotidiana.