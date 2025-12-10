Inversionistas buscan mayores rendimientos para su aguinaldo: ¿qué ofrece Leva Invierte?

Para millones de trabajadores mexicanos, el aguinaldo representa uno de los ingresos más esperados del calendario laboral. Llega como un impulso a la economía familiar y, de manera natural, termina cubriendo compromisos inmediatos.

Su uso tradicional responde a la presión estacional del cierre del año: compras navideñas y decisiones impulsivas. Sin embargo, esto limita la posibilidad de convertir ese dinero en un recurso estratégico con beneficios duraderos. El reto es romper con la dinámica que lo diluye rápidamente, replantear su destino y mirar más allá de diciembre.

La pregunta ya no es solo cómo utilizarlo, sino cómo aprovecharlo mejor. Con una planeación bien definida, el aguinaldo puede dejar de ser un alivio temporal para transformarse en un punto de partida a través de herramientas que impacten positivamente.

Antes de invertir: ordenar las finanzas

Optimizar este ingreso comienza con un paso simple pero necesario: asegurar estabilidad financiera. Esto implica encargarse de gastos urgentes, liquidar deudas prioritarias y contar con un fondo de emergencia para enfrentar imprevistos sin comprometer el flujo diario.

Una vez que tus finanzas personales están bajo control, invertir se convierte en una decisión inteligente. Hoy existen diversas opciones para hacerlo, como Leva Invierte, una SOFIPO regulada que ofrece tasas fijas competitivas para que tu dinero no se quede solo ahorrado sin generar valor.

El siguiente paso es elegir un vehículo que combine protección y transparencia. No todas las alternativas ofrecen claridad. Por ello, hacer un análisis se vuelve crucial para quienes buscan una ruta segura.

De la teoría a la práctica: tres destinos posibles

Un ejercicio simple ilustra las diferencias entre gastar, guardar o invertir el aguinaldo. En el primer escenario, el valor disponible en enero es nulo porque el dinero se consumió por completo. Esto no brinda respaldo económico.

La segunda opción es dejar el aguinaldo guardado en una cuenta tradicional. Aunque parece una decisión prudente, el dinero no crece y pierde capacidad frente a la inflación; es decir, el poder adquisitivo se estanca con el paso de los meses.

El tercer camino es invertirlo en un producto regulado, con reglas precisas y rendimientos fijos. Aquí destaca Leva Invierte, perteneciente a la Sofipo Sociedad de Alternativas Económicas S.A. de C.V. Su operación está respaldada por la CNBV, el Banco de México y la Condusef, lo que garantiza certidumbre a los inversionistas.

Con un monto mínimo de 20,000 pesos, Leva Invierte permite a los usuarios comenzar una estrategia con tasas fijas atractivas. Para quienes manejan un capital mayor, Leva Invierte Plus abre la oportunidad de invertir desde 100,000 pesos para acceder a tasas superiores. En ambos casos, se trata de un capital protegido por el Fondo de Protección para SOFIPOs.

Leva Invierte acumula más de nueve años de experiencia con un alto nivel de competitividad gracias a un modelo de negocio basado en solidez financiera, crédito responsable y una cartera sana.

Un 2026 con propósito financiero

De acuerdo con Juan Carlos Ballesteros, director de Leva Invierte, los inversionistas destinan en promedio 200,000 pesos y prefieren plazos de 24 meses con rendimiento mensual.

Entonces, es a partir del mes doce cuando los usuarios notan resultados más visibles, lo que demuestra la importancia de mantener objetivos de mediano y largo plazo al invertir.

Diciembre también marca el periodo de mayor actividad para el producto de inversión, pues muchos clientes emplean el aguinaldo para arrancar. Ese comportamiento origina ganancias desde el primer día del año.

Si quieres empezar 2026 con un proyecto financiero, consulta todos los detalles en su sitio oficial y conoce las últimas actualizaciones en sus redes sociales.

