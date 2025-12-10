Cancún se posiciona como destino internacional favorito de viajeros estadounidenses para diciembre

Cozumel figura junto a Cancún entre los destinos mexicanos más buscados por turistas estadounidenses en este cierre de año.

Cancún.- Para esta temporada vacacional de diciembre, Cancún es el destino internacional preferido de los estadounidenses, de acuerdo con datos que dio a conocer la firma AAA Travel, con base en sus reservas de viajeros.

En tercer lugar, de acuerdo con la lista, está Cozumel. De México también aparece entre las preferencias Puerto Vallarta.

El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama Espinosa, ha transformado el modelo turístico e impulsado la promoción que ofrece nuevas y gratas experiencias para los turistas, lo que ha permitido posicionar al estado entre las principales preferencias de los visitantes estadounidenses.

Este modelo promueve que el éxito turístico se refleje en prosperidad compartida, en la economía de las y los trabajadores de la industria, para el bienestar de las familias que atienden y proporcionan los mejores servicios a sus visitantes.

Los datos de AAA Travel contemplan el apoyo de S&P Global Market Intelligence, los cuales determinaron que los estadounidenses están buscando ambientes cálidos para estas fiestas navideñas.

Asimismo, este año se contempla un incremento de 2.2 % en el número de viajeros en comparación con el año pasado.