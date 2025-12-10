Vive saludable, vive feliz ha permitido valorar salud de más de 7.6 millones de estudiantes de Educación Básica: Mario Delgado

⁠Como parte de la estrategia, del 12 de marzo al 5 de diciembre de 2025, 60 mil 8 escuelas fueron visitadas por 8 mil 118 brigadistas, informó

La meta es revisar a 11.2 millones de estudiantes de Educación Básica al terminar el actual ciclo escolar 2025-2026, detalló

⁠Es muy importante que los madres, padres y familias atiendan las recomendaciones de la hoja de resultados y lleven a sus hijos a las citas, exhortó

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, del 12 de marzo al 5 de diciembre de 2025, se valoró la salud de 7 millones 653 mil 564 alumnas y alumnos de Educación Básica en todo el país, a través de la estrategia Vive saludable, vive feliz, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que la meta es revisar a 11.2 millones de estudiantes de Educación Básica al concluir el ciclo escolar 2025–2026.

Agregó que, como parte de esta estrategia, 60 mil 8 escuelas fueron visitadas por 8 mil 118 brigadistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, de la Secretaría de Salud, de los sistemas DIF estatales y nacional, así como por las secretarías de Educación locales.

Delgado Carrillo comentó que el informe de resultados está disponible para que madres y padres de familia lo consulten y puedan hacer una cita en las clínicas para atender a sus hijas e hijos, y poner en práctica las recomendaciones que les permitan mejorar la salud de las y los estudiantes.

El titular de la SEP expuso que el informe de resultados se entrega a las familias por correo electrónico, por mensaje SMS, y también puede descargarse de la plataforma resultados.vidasaludable.sep.gob.mx

“Es muy importante que los padres y madres de familia atiendan las recomendaciones de esta hoja de resultados. Hay una primera sección con los datos de su hijo: cuándo se hizo el levantamiento, su nombre, CURP, el nombre de la escuela, la edad y el grado escolar. Primero hay que verificar que sean datos correctos”, solicitó Delgado Carrillo.

“Insistir a la madres, padres y familias que atiendan las recomendaciones y que lleven a sus hijos a las citas. Ahora necesitamos el apoyo de las familias para lograr la generación más saludable, más fuerte y más feliz de la historia”, exhortó.

Destacó que esta semana concluirán la valoración de sus estudiantes los estados de Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos. Con un avance mayor al 80 por ciento se encuentran 10 entidades: Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Ciudad de México, Querétaro y Estado de México.

Con un avance de entre 60 y 79 por ciento, añadió, están 13 entidades: Tabasco, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Durango, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Campeche y Colima.

Con un porcentaje menor al 60 por ciento se encuentran Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, “pero todas las escuelas serán visitadas, como nos lo propusimos, en este ciclo escolar 2025–2026”, agregó.