Jefes que priorizan resultados: la obsesión que puede perjudicar a los equipos

En las empresas, alcanzar objetivos suele ser la principal medida del éxito; sin embargo, cuando se concentra únicamente en los resultados, se pierde o no se registran adecuadamente los procesos que conlleva. Trabajar bajo este estilo puede afectar la innovación, el aprendizaje y el compromiso de los equipos.

Esto no significa que los logros no deban celebrarse o que un mal desempeño se ignore. El reto está en equilibrar la evaluación de los resultados con el análisis del proceso.

Si solo te enfocas en el resultado, dejas de innovar y dejas de hacer varias cosas porque no se ve el proceso que lleva al resultado”, menciona Alois Larc, coach de negocios y desarrollo personal.

El costo de priorizar los resultados

Cuando los líderes únicamente valoran el resultado final, el bienestar de los colaboradores suele pasar a segundo plano, lo que afecta la productividad y aumenta la rotación del personal. Alois Larc, menciona que estos ocurre cuando existe un liderazgo poco desarrollado.

“Cuando hay un jefe inmaduro, va a empezar a buscar culpables, lo cual va a desbaratar al equipo y perder la confianza y compromiso con los colaboradores”. Esto, a largo plazo genera ambientes laborales poco saludables y, en algunos casos, el riesgo de padecer burnout.

En este sentido, el bienestar laboral no puede quedarse en segundo plano al exigir buenos resultados, sino que debe verse como un elemento que sostiene el desempeño de las organizaciones. De acuerdo con Kelly, este aspecto es un pilar para el éxito empresarial.

Preparar al equipo ante cualquier escenario

Una parte fundamental del liderazgo es preparar a los equipos, tanto para el éxito como para el fracaso. Por eso, la manera en la que reacciona un jefe ante cualquiera de estos escenarios influye en el comportamiento y estabilidad de los colaboradores.

La gestión de emociones se vuelve una habilidad relevante ante estas situaciones, porque actuar desde el enojo o el pánico puede provocar tensión con el equipo, mientras que mantener la calma fortalece la confianza.

Si un jefe entra en pánico, el equipo aprende a tener miedo o si mantiene la calma en ambos escenarios, aprende estabilidad y paciencia”, comenta Alois Larc.

El especialista recomienda mantener la disciplina, independientemente del resultado. Es decir, conservar los mismos estándares de trabajo y también analizar cómo pueden mejorar.

También es importante evaluar si el equipo cuenta con los recursos y las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos, ya que los resultados no dependen únicamente del talento de las personas.

El aprendizaje detrás de un mal resultado

Un mal resultado no solo representa un tropiezo, también puede convertirse en una oportunidad para aprender. La diferencia está en la forma en que la organización decide enfrentar ese momento y no aferrarse a un número o indicador.

Cuando un fracaso se gestiona de manera inadecuada, es común que las personas pierdan la confianza para volver a intentarlo o prefieran evitar riesgos por temor a equivocarse. En cambio, analizar lo ocurrido permite identificar áreas de mejora sin centrar la atención únicamente en el error.

De acuerdo con la Universidad Anáhuac, ante este tipo de situaciones es recomendable reflexionar sobre qué sucedió, cómo ocurrió y por qué, con el objetivo de evitar que se repita.

En este proceso, uno de los principales errores es buscar culpables. Además de no resolver el problema, esta práctica deteriora la confianza dentro del equipo.

Para Alois Larc, el liderazgo consiste precisamente en acompañar al equipo durante todo el proceso. Aunque los resultados son importantes, el verdadero crecimiento ocurre cuando también se analiza el proceso.