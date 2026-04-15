El liderazgo emocional impulsa el crecimiento

Las emociones nunca han estado ausentes en las organizaciones, pero durante mucho tiempo se consideraron ajenas a la gestión empresarial. Hoy, su impacto en la toma de decisiones y en la productividad las coloca en el centro del liderazgo.

Para Mario Córdova, coautor del libro En pocas palabras, estados como la ansiedad, el miedo o la frustración generan “ruido cognitivo”, lo que afecta la capacidad de adquirir conocimiento, reduce el enfoque y provoca retrabajo mental, impactando directamente en la eficiencia operativa.

En este contexto, advierte que durante décadas las empresas se centraron en el cumplimiento de KPIs y en desarrollar habilidades orientadas a resultados, dejando de lado el componente emocional; sin embargo, “no hay resultados sostenibles sin estados emocionales sostenibles”.

Además, Mario Córdova detalla que de acuerdo con un estudio de KPMG, cuando existe una cultura organizacional empática se puede reducir la rotación de personal hasta 50% y elevar la productividad 30 por ciento.

El costo de una cultura sin empatía emocional

Mario Córdova puntualiza en que las organizaciones que carecen de empatía emocional enfrentan costos operativos relevantes. Por un lado, en entornos dominados por el miedo, los colaboradores evitan innovar por temor a represalias, lo que limita la creatividad y frena el crecimiento.

Por otra parte, se debilita la colaboración. Cuando las personas operan desde la ansiedad, tienden a trabajar de forma aislada y a trasladar responsabilidades a otras áreas, en lugar de construir soluciones conjuntas.

Este cambio también refleja una transformación en la cultura laboral. Prácticas antes normalizadas, como liderazgos autoritarios o basados en gritos, hoy generan rechazo y pueden detonar la rotación de talento, ya que los colaboradores priorizan entornos donde se sientan valorados.

Un líder que impone te consigue resultados un año; un líder que une, que crea equipo, te da resultados 10 años. Hoy el camino es la inteligencia emocional”.

Liderar con inteligencia emocional

Ante este panorama Mario Córdova les recomienda a los líderes abrir espacios de conversación sobre emociones, integrarlas en la operación diaria y fortalecer el sentido de pertenencia en los equipos.

“Un liderazgo emocionalmente regulado no elimina la exigencia, la hace sostenible. No se trata de ser blando, sino de equilibrar resultados con bienestar”, explica.

También es clave reconocer el valor del trabajo de los colaboradores antes de señalar áreas de mejora, lo que facilita la adopción de retos y fortalece el compromiso.

En un entorno empresarial cada vez más complejo, el liderazgo deja de medirse solo por resultados inmediatos. La capacidad de gestionar emociones se posiciona como un factor estratégico para construir organizaciones resilientes, productivas y capaces de sostener su crecimiento en el tiempo.