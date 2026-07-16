Robo y perdida de equipo le cuesta 230 millones de pesos al año a las empresas medianas

El robo y la pérdida de equipos no son solo un problema de seguridad para las empresas, también presentan un obstáculo para la productividad, puesto que retrasan proyectos y elevan los costos operativos.

En México, las empresas medianas pierden alrededor de 230 millones de pesos al año por el robo y extravío de equipos, además de retrasos en proyectos, menor productividad y mayores costos operativos, de acuerdo con el estudio Estado de las Operaciones Conectadas (SOCO) 2026, de Samsara.

Si una empresa mediana factura alrededor de 4,300 millones de pesos al año y pierde 230 millones de pesos por robo y extravío de equipos, entonces esas pérdidas representan 5% de sus ingresos anuales.

El problema en el país es más frecuente que en otros mercados. Mientras que en los países analizados por Samsara (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá), el robo de activos de alto valor aumentó 49%, en México el incremento fue de 62 por ciento.

El informe revela 72% de las pérdidas corresponde a la desaparición de equipo pequeños valuados en menos de 170,000 pesos, como herramientas, sensores, generadores y refacciones especializadas de las que las operaciones dependen a diario, principalmente en sectores de la construcción, logística, servicios de campo y públicos.

El costo va más allá del equipo perdido

El impacto no sólo es en la desaparición de un activo, puesto que el 71% de las medianas empresas enfrenta robos de equipos al menos una vez por trimestre, situación que obliga a destinar 25% del presupuesto para nuevos equipos a reemplazar herramientas y activos robados o extraviados.

A ello se suman retrasos en proyectos, renta de maquinaria de emergencia, personal sin actividad y penalizaciones por incumplimiento de contratos, factores que incrementan los costos operativos y afectan la capacidad de crecimiento de las empresas.

Menos productividad y menos oportunidades de negocio

La pérdida de equipos también tiene un impacto directo en la productividad. Los colaboradores dedican más de 10 horas a la semana a buscar herramientas o activos extraviados, el equivalente a que un empleado de tiempo completo invierta cerca de tres meses al año únicamente en esa tarea.

En México, 49% de las organizaciones medianas reporta pérdidas de tiempo por la búsqueda de equipos y herramientas, mientras que 93% asegura que la desaparición de un activo crítico provocó retrasos o la suspensión de operaciones durante los últimos 12 meses.

El efecto también alcanza al crecimiento del negocio, debido a que el 36% de las empresas mexicanas reconoce que ha dejado de participar o competir por nuevos proyectos debido al robo, la pérdida o el extravío de activos críticos, una situación que limita su capacidad para generar nuevos ingresos.