Lectura 3:00 min
Robo y perdida de equipo le cuesta 230 millones de pesos al año a las empresas medianas
Además del costo económico, el robo de equipos provoca retrasos en proyectos, reduce la productividad e incluso impide a algunas empresas competir por nuevos contratos.
El robo y la pérdida de equipos no son solo un problema de seguridad para las empresas, también presentan un obstáculo para la productividad, puesto que retrasan proyectos y elevan los costos operativos.
En México, las empresas medianas pierden alrededor de 230 millones de pesos al año por el robo y extravío de equipos, además de retrasos en proyectos, menor productividad y mayores costos operativos, de acuerdo con el estudio Estado de las Operaciones Conectadas (SOCO) 2026, de Samsara.
Te puede interesar
Si una empresa mediana factura alrededor de 4,300 millones de pesos al año y pierde 230 millones de pesos por robo y extravío de equipos, entonces esas pérdidas representan 5% de sus ingresos anuales.
El problema en el país es más frecuente que en otros mercados. Mientras que en los países analizados por Samsara (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá), el robo de activos de alto valor aumentó 49%, en México el incremento fue de 62 por ciento.
El informe revela 72% de las pérdidas corresponde a la desaparición de equipo pequeños valuados en menos de 170,000 pesos, como herramientas, sensores, generadores y refacciones especializadas de las que las operaciones dependen a diario, principalmente en sectores de la construcción, logística, servicios de campo y públicos.
El costo va más allá del equipo perdido
El impacto no sólo es en la desaparición de un activo, puesto que el 71% de las medianas empresas enfrenta robos de equipos al menos una vez por trimestre, situación que obliga a destinar 25% del presupuesto para nuevos equipos a reemplazar herramientas y activos robados o extraviados.
A ello se suman retrasos en proyectos, renta de maquinaria de emergencia, personal sin actividad y penalizaciones por incumplimiento de contratos, factores que incrementan los costos operativos y afectan la capacidad de crecimiento de las empresas.
Menos productividad y menos oportunidades de negocio
La pérdida de equipos también tiene un impacto directo en la productividad. Los colaboradores dedican más de 10 horas a la semana a buscar herramientas o activos extraviados, el equivalente a que un empleado de tiempo completo invierta cerca de tres meses al año únicamente en esa tarea.
En México, 49% de las organizaciones medianas reporta pérdidas de tiempo por la búsqueda de equipos y herramientas, mientras que 93% asegura que la desaparición de un activo crítico provocó retrasos o la suspensión de operaciones durante los últimos 12 meses.
El efecto también alcanza al crecimiento del negocio, debido a que el 36% de las empresas mexicanas reconoce que ha dejado de participar o competir por nuevos proyectos debido al robo, la pérdida o el extravío de activos críticos, una situación que limita su capacidad para generar nuevos ingresos.