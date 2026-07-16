Uber lanza una OPA sobre Delivery Hero por 14,800 millones de dólares

Uber lanzó este jueves ⁠una Oferta Pública de dquisición sobre Delivery Hero que valora a ⁠la empresa alemana ⁠de reparto de comida en unos 14,800 millones de dólares, como parte de los esfuerzos de la empresa estadounidense de transporte compartido por ampliar su red de reparto de comida en el extranjero.

Uber, que ha condicionado la adquisición a un umbral mínimo de aceptación del 50% más una acción, ofrecerá 41.50 euros (47.58 dólares) en efectivo por acción.

El accionista mayoritario, Prosus, ha acordado vender su participación de algo menos ⁠del 17% en la ⁠empresa de ⁠reparto de comida a domicilio, según ⁠Uber.

Incluidos los derivados, Uber ya se había asegurado una participación de algo menos del 37% en Delivery Hero.