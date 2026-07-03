Más allá del futbol: por qué Lionel Messi es una de las marcas personales más valiosas

En el Mundial 2026 no solo compiten las selecciones nacionales, también lo hacen las marcas que buscan captar la atención de miles de millones de espectadores; sin embargo, hay un protagonista que aparece una y otra vez, sin importar el patrocinador: Lionel Messi.

De acuerdo con datos de la plataforma de medición publicitaria System1, el futbolista argentino aparece en 18 de las 80 principales campañas publicitarias relacionadas con el Mundial que se difunden en Estados Unidos, Reino Unido y Argentina. En otras palabras, está presente en casi una de cada cuatro campañas del torneo.

Pero esto no es casualidad y aunque sus logros son clave, el potencial está en el valor de su marca personal que ha construido durante años.

La confianza vale más que el producto

En marketing, los consumidores compran productos, pero también confianza. Durante más de dos décadas, Messi ha construido una reputación basada en tres atributos difíciles de replicar: consistencia, autenticidad y credibilidad. Esa combinación hace que su imagen funcione para categorías tan distintas como ropa deportiva, bebidas, tecnología, alimentos, turismo o servicios financieros.

Datos de PWC Global Trust Servey señalan que el 87% de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos de marcas en las que confía.

Mientras muchas celebridades prestan su imagen para campañas puntuales, Messi representa algo más estable; una promesa de confianza que las marcas buscan transferir a sus productos.

Esa reputación explica por qué empresas como Adidas, Lay's, Michelob Ultra, Lowe's, Hard Rock, Pepsi y otras eligieron al argentino como rostro de sus campañas para el Mundial.

Una marca que sobrevivió a las derrotas

La fortaleza de una marca no se construye sólo con éxitos. Antes de levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022, Messi acumuló finales perdidas y años de cuestionamientos; sin embargo, nunca modificó su personalidad para responder a las críticas.

Esa coherencia fortaleció su reputación y mientras otros deportistas construyen su imagen alrededor de la polémica, Messi lo hizo a partir del desempeño, la disciplina y un perfil público consistente.

Esa narrativa convirtió cada triunfo posterior en una validación de una historia que el público ya conocía.

Messi también protegió su marca

La reputación de Lionel Messi no solo se construyó con títulos y patrocinios. También se fortaleció mediante una estrategia para proteger uno de sus activos más valiosos: su nombre.

Después de una disputa legal que se extendió por varios años, en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que el futbolista podía registrar Messi como marca en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, al considerar que su notoriedad era suficiente para diferenciarla de otras marcas con nombres similares.

Contar con una marca registrada le ha permitido controlar el uso comercial de su nombre, licenciar productos, cerrar acuerdos con empresas y ampliar su presencia hacia nuevas categorías de negocio sin depender únicamente de su carrera deportiva.

Hoy, el nombre "Messi" identifica desde ropa y calzado hasta hoteles, bebidas, experiencias y otros productos desarrollados junto con socios comerciales.

La lección para emprendedores

El caso Messi muestra que una marca personal se construye a partir de la confianza y congruencia, para un emprendedor. Para los emprendedores es un ejemplo de cómo la reputación se fortalece cuando existe coherencia entre lo que se promete y lo que realmente se entrega; cuando la comunicación mantiene un mensaje consistente y cuando la confianza se convierte en el principal diferenciador frente a la competencia.

En un entorno donde productos similares pueden copiarse rápidamente, la reputación es uno de los pocos activos difíciles de imitar.

Messi ya no representa únicamente a un deportista de élite, es una plataforma de comunicación global. Su presencia en casi una cuarta parte de las campañas del Mundial demuestra que las empresas no solo buscan aprovechar su popularidad, sino asociarse con los valores que ha construido durante toda su carrera.