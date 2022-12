¿Cómo sacar la mejor versión de los líderes para 2023?

Ser líder no es sencillo, pues se tienen un sin fin de responsabilidades y exigencias que no se pueden evadir para el crecimiento de la organización, pero también se requiere saber conducir equipos de trabajo, no solo decirles qué hacer, sino ser un ejemplo positivo e inspirador que les permita sacar su mejor versión.

En medio de la crisis que ha causado la pandemia, los líderes han hecho conciencia de la importancia de cambiar los modelos de trabajo, saber adaptarse a modalidades remotas, estar más cerca de las personas y sobre todo, demostrar confianza y ser más flexible. Para algunos, esto no es problema; sin embargo, para otros resulta conflictivo y muestra de ello es que par 87% de los líderes les ha resultado difícil confiar en sus colaboradores con el trabajo remoto, revelan datos de Microsoft.

Tal es la importancia de transformarse en un líder positivo que sin ello, las empresas pueden sufrir una alta rotación laboral, ya que en remedios, más del 50% de los empleados cuando renuncia lo hace por los jefes directos, no tanto por a empresa, revela una encuesta realizada por la consultora Gallup.

Ante esto, el propósito de los líderes es comenzar el 2023 con la mejor versión de sí mismos, siendo la confianza, flexibilidad y desarrollo de nuevas aptitudes, la base de este cambio, pero ¿cómo lograrlo?

De acuerdo con Cercana, se pueden tomar en cuenta los siguientes puntos:

Tratar objetivos y metas en conjunto

La actividad que se deba realizar en la semana, debe ser planeada en conjunto con los colaboradores, porque se sentirán que no solo reciben instrucciones implementadas por alguien más sino que ayudaron a crear la estraga, lo que aumentará su confianza y seguridad.

Recuerda que los mejores líderes son los que saben trabajar adecuadamente en equipo.

Aprender a decir “no”

Hay que aprender a valorar el tiempo y la calidad en un trabajo, por lo que es importante saber decir no cuando se pide algo extra o ajeno al área, no por ser irrespetuosos, sino por cuidado personal porque sobrecargarse puede dañar la salud emocional.

Además, realizar distintas tareas en simultáneo puede significar que no se brinde el 100% a ninguna de ellas o no se cumplan con algunos de los compromisos aceptados.

“Aprender a decir ‘no’ es fundamental para el balance entre vida y trabajo, pues los ayudará a establecer límites que contribuirán a su tranquilidad y paz mental”.

Establecer tiempos de desconexión

Trabajar más no significa mayor productividad, por el contrario, hacerlo solo traerá consigo desgaste, baja calidad y retrasos en la entrega de resultados.

“Para que el cuerpo tenga más energía y se sienta mejor, es fundamental descansar de la carga laboral o actividades de estudio. Así que lo ideal es que cada persona distribuya bien su tiempo para dedicar determinadas horas al trabajo y otras al entretenimiento u ocio”.

Aprende a pedir ayuda

No por ser líder significa que sabes de todo o debes ser perfecto, hay veces que se necesita del apoyo de los demás y eso no demerita el liderazgo.

Pedir ayuda permitirá, además de resolver las dudas que se tengan, tener más ideas, mejores resultados y crecimiento. Ademas se aprenderá más, tanto del que pide como del que la da.

Desafía tu ego

No importa la posición que se tenga, la empresa donde se trabaje o la trayectoria recorrida, de nada sirve si no se tiene humildad.

Para desprenderte del mismo, se quiere aceptar que no se tienen todas las respuestas, que se necesita de los demás, que no se es el mejor en lo que hace y reconoce las debilidades para saber como mejorar.

Comparte con tu equipo

Además de trabajo esto como líder es crucial compartirlo a los colaboradores, para que también tengan un mejor crecimiento.

Los mejores líderes inspiran con sus acciones, se preocupan por los demás y los ayudan a crecer, por lo que compartir las mejores prácticas permitirá crear más líderes.